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В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851035580.html
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов
Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:54
2023-02-10T10:42
наука
космос - риа наука
россия
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
исс имени решетнева
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "И будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос)", - сказал Борисов. Новые спутники, по словам Борисова, будут строиться по "простому принципу" максимальной унификации. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230210/sputniki-1851024996.html
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космос - риа наука, россия, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, исс имени решетнева
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, ИСС имени Решетнева
09:54 10.02.2023 (обновлено: 10:42 10.02.2023)
 
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса": в России появятся два центра серийного производства спутников

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Космический аппарат "Луч-5В"
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
Космический аппарат "Луч-5В". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"И будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос)", - сказал Борисов.
Новые спутники, по словам Борисова, будут строиться по "простому принципу" максимальной унификации.
Читайте полный текст интервью >>
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:31Наука
Россия может поставить Ирану спутники, заявил Борисов
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосИСС имени Решетнева
 
 
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