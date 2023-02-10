https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851035580.html
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов
Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:54
2023-02-10T09:54
2023-02-10T10:42
наука
космос - риа наука
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юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
исс имени решетнева
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "И будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос)", - сказал Борисов. Новые спутники, по словам Борисова, будут строиться по "простому принципу" максимальной унификации. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230210/sputniki-1851024996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, исс имени решетнева
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, ИСС имени Решетнева
09:54 10.02.2023 (обновлено: 10:42 10.02.2023)
В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов
Глава "Роскосмоса": в России появятся два центра серийного производства спутников