https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851035580.html

В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов

В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023

В России появятся центры серийного производства спутников, заявил Борисов

Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:54

2023-02-10T09:54

2023-02-10T10:42

наука

космос - риа наука

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юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

исс имени решетнева

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один из центров серийного спутникостроения появится в России на базе красноярского ИСС Решетнева, второй - в подмосковном НПО Лавочкина, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "И будем выстраивать два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос)", - сказал Борисов. Новые спутники, по словам Борисова, будут строиться по "простому принципу" максимальной унификации. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230210/sputniki-1851024996.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, исс имени решетнева