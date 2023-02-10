https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851022456.html
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов
Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
российские космические системы
роскосмос
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Чтобы вытянуть такие темпы [запусков], надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му – на спутник в день", - сказал Борисов. По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг "Российские космические системы" (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.
https://ria.ru/20230210/borisov-1851008877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), российские космические системы , роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Российские космические системы , Роскосмос
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов
Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников