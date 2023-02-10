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Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
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Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов
Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:25
2023-02-10T09:25
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
российские космические системы
роскосмос
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Чтобы вытянуть такие темпы [запусков], надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му – на спутник в день", - сказал Борисов. По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг "Российские космические системы" (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), российские космические системы , роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Российские космические системы , Роскосмос
09:25 10.02.2023
 
Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов

Глава "Роскосмоса" Борисов: Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у стенда госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Чтобы вытянуть такие темпы [запусков], надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му – на спутник в день", - сказал Борисов.
По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг "Российские космические системы" (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
06:56
Глава "Роскосмоса" рассказал о стапельной сборке спутников в России
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Российские космические системыРоскосмос
 
 
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