https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851022456.html

Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов

Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 10.02.2023

Россия к 2025 году должна производить по 250 спутников, заявил Борисов

Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:25

2023-02-10T09:25

2023-02-10T09:25

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

российские космические системы

роскосмос

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Чтобы вытянуть такие темпы [запусков], надо сегодня кратно наращивать производство. Где-то на рубеже 2025 года выйти на 250 спутников в год, а к 2030-му – на спутник в день", - сказал Борисов. По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг "Российские космические системы" (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.

https://ria.ru/20230210/borisov-1851008877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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