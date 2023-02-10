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Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
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Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ
Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ
Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ - разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:04
2023-02-10T09:04
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ - разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "НПО "Критические информационные системы" (НПО КИС, структура "Росатома") приобретает 100% акций АО МЦСТ, говорит источник... По его данным, "сделка была безденежной", - пишет издание. При этом собеседник газеты, близкий к акционерам МЦСТ, отрицает интерес "Росатома" к компании. В "Росатоме" отказались от комментариев, так же поступил директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. Структуры "Росатома" проявляли интерес к покупке МЦСТ еще в конце 2021 года, напоминает издание. НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Источник газеты, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что сейчас НПО КИС "интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано". Переговоры в отношении МЦСТ начались еще летом 2021 года, но владельцы дизайн-центра "выставили слишком высокий ценник, и процесс не продвинулся", утверждает источник издания на рынке микроэлектроники. Он полагает, что "Росатом" уже тогда рассматривался властями как "внятный инвестор, который может спасти актив", сама же госкорпорация была "умеренно заинтересована в сделке". По данным источника издания в одном из крупных российских производителей электроники, в 2022 году переговоры о сделке продолжились. "После того, как был проведен предпродажный аудит, представители "Росатома" говорили о том, что готовы управлять активом и развивать его, но платить не хотели",- говорит собеседник издания. По его мнению, у МЦСТ "были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз", пишет газета.
https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
09:04 10.02.2023
 
Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ

"Коммерсант": структура "Росатома" купит разработчика процессоров "Эльбрус"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон корпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ - разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"НПО "Критические информационные системы" (НПО КИС, структура "Росатома") приобретает 100% акций АО МЦСТ, говорит источник... По его данным, "сделка была безденежной", - пишет издание.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 11:28
"Росатом" планирует импортозамещение оборудования для лечения онкологии
При этом собеседник газеты, близкий к акционерам МЦСТ, отрицает интерес "Росатома" к компании. В "Росатоме" отказались от комментариев, так же поступил директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин.
Структуры "Росатома" проявляли интерес к покупке МЦСТ еще в конце 2021 года, напоминает издание. НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Источник газеты, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что сейчас НПО КИС "интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано".
Переговоры в отношении МЦСТ начались еще летом 2021 года, но владельцы дизайн-центра "выставили слишком высокий ценник, и процесс не продвинулся", утверждает источник издания на рынке микроэлектроники. Он полагает, что "Росатом" уже тогда рассматривался властями как "внятный инвестор, который может спасти актив", сама же госкорпорация была "умеренно заинтересована в сделке".
По данным источника издания в одном из крупных российских производителей электроники, в 2022 году переговоры о сделке продолжились. "После того, как был проведен предпродажный аудит, представители "Росатома" говорили о том, что готовы управлять активом и развивать его, но платить не хотели",- говорит собеседник издания. По его мнению, у МЦСТ "были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз", пишет газета.
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ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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