https://ria.ru/20230210/rosatom-1851018823.html

Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ

Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023

Структура "Росатома" купит "Эльбрус", сообщили СМИ

Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ - разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:04

2023-02-10T09:04

2023-02-10T09:04

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Структура госкорпорации "Росатом" приобретает 100% акций АО МЦСТ - разработчика процессоров "Эльбрус", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "НПО "Критические информационные системы" (НПО КИС, структура "Росатома") приобретает 100% акций АО МЦСТ, говорит источник... По его данным, "сделка была безденежной", - пишет издание. При этом собеседник газеты, близкий к акционерам МЦСТ, отрицает интерес "Росатома" к компании. В "Росатоме" отказались от комментариев, так же поступил директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин. Структуры "Росатома" проявляли интерес к покупке МЦСТ еще в конце 2021 года, напоминает издание. НПО КИС госкорпорация учредила в октябре 2022 года. Источник газеты, близкий к одной из сторон сделки, говорит, что сейчас НПО КИС "интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано". Переговоры в отношении МЦСТ начались еще летом 2021 года, но владельцы дизайн-центра "выставили слишком высокий ценник, и процесс не продвинулся", утверждает источник издания на рынке микроэлектроники. Он полагает, что "Росатом" уже тогда рассматривался властями как "внятный инвестор, который может спасти актив", сама же госкорпорация была "умеренно заинтересована в сделке". По данным источника издания в одном из крупных российских производителей электроники, в 2022 году переговоры о сделке продолжились. "После того, как был проведен предпродажный аудит, представители "Росатома" говорили о том, что готовы управлять активом и развивать его, но платить не хотели",- говорит собеседник издания. По его мнению, у МЦСТ "были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз", пишет газета.

https://ria.ru/20230131/rosatom-1848610597.html

https://ria.ru/20230127/dybov-1847810656.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"