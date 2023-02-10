https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html

Моор оценил результаты Тюменской области в рейтинге по качеству жизни

Моор оценил результаты Тюменской области в рейтинге по качеству жизни - РИА Новости, 10.02.2023

Моор оценил результаты Тюменской области в рейтинге по качеству жизни

Тюменская область заняла третье место в рейтинге по качеству жизни среди регионов России, такого результата удалось достичь благодаря учету мнения жителей... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:53

2023-02-10T18:53

2023-02-10T18:53

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 10 фев – РИА Новости. Тюменская область заняла третье место в рейтинге по качеству жизни среди регионов России, такого результата удалось достичь благодаря учету мнения жителей региона при реализации различных проектов и поддержке общественно полезных инициатив, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Результаты рейтингового исследования, оценивающего усилия региональных органов власти по созданию комфортной среды для жизни людей, президенту России Владимиру Путину в четверг представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Тюменская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в тройку лидеров. "Реализуя проекты, направленные на повышение качества жизни, мы всегда внимательно прислушиваемся к пожеланиям тюменцев, поддерживаем общественно полезные инициативы", – сказал Александр Моор. Комментируя итоги рейтинга, глава региона подчеркнул, что высокие показатели качества жизни – "это результат системной совместной работы правительства Тюменской области, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, общественных организаций, всех неравнодушных земляков", сообщает пресс-служба губернатора. При составлении рейтинга оценивались медобслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Тюменская область сохранила высокие показатели практически по всем направлениям, отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "Тюменская область – пример того, как эффективно выстраивать управленческие процессы в медицине, образовании. Практики региона вошли в перечень рекомендованных для распространения по всей стране. Например, это решение "Кадры под ключ", когда на ранней стадии реализации проекта инвестор формирует государственные задания на подготовку учащихся по конкретным специальностям", – цитирует слова Светланы Чупшевой пресс-служба тюменского губернатора.

https://ria.ru/20230208/zrelost-1850627134.html

https://ria.ru/20230203/zhkkh-1849641652.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, александр моор, россия