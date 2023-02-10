https://ria.ru/20230210/retsessiya-1851187199.html

Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии

Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии - РИА Новости, 10.02.2023

Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии

Риски глобальной рецессии в мире снизились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

рецессия

китай

европа

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Риски глобальной рецессии в мире снизились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Улучшению настроения на мировых рынках, по ее словам, способствовали три фактора. Первым фактором стало открытие экономики Китая, после снятия ковидных ограничений."Второй - это то, что центральные банки развитых стан, которые прилагают существенные усилия для снижения инфляции, близки к пику повышения своих ставок", - отметила Набиуллина. В качестве третьего фактора она выделила снижение цен на рынках энергетических ресурсов, прежде всего в Европе."Все это благоприятно сказывается и на экономиках развивающихся стан, в том числе ключевых торговых партнеров России. Однако позитивное влияние этого фактора на Россию будет сдерживаться санкциями", - заключила Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, по итогам третьего подряд заседания оставив ее на уровне 7,5% годовых.

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html

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россия

китай

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рецессия, китай, европа