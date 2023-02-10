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Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии - РИА Новости, 10.02.2023
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Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии
Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии - РИА Новости, 10.02.2023
Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии
Риски глобальной рецессии в мире снизились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:16
2023-02-10T15:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
рецессия
китай
европа
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Риски глобальной рецессии в мире снизились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.Улучшению настроения на мировых рынках, по ее словам, способствовали три фактора. Первым фактором стало открытие экономики Китая, после снятия ковидных ограничений."Второй - это то, что центральные банки развитых стан, которые прилагают существенные усилия для снижения инфляции, близки к пику повышения своих ставок", - отметила Набиуллина. В качестве третьего фактора она выделила снижение цен на рынках энергетических ресурсов, прежде всего в Европе."Все это благоприятно сказывается и на экономиках развивающихся стан, в том числе ключевых торговых партнеров России. Однако позитивное влияние этого фактора на Россию будет сдерживаться санкциями", - заключила Набиуллина.Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, по итогам третьего подряд заседания оставив ее на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), рецессия, китай, европа
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рецессия, Китай, Европа
15:16 10.02.2023 (обновлено: 15:39 10.02.2023)
 
Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии

Глава Банка России Набиуллина заявила о снижении рисков глобальной рецессии в мире

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Риски глобальной рецессии в мире снизились, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Теперь о внешних условиях. Риски глобальной рецессии снизились", - сказала Набиуллина.
Улучшению настроения на мировых рынках, по ее словам, способствовали три фактора. Первым фактором стало открытие экономики Китая, после снятия ковидных ограничений.
"Второй - это то, что центральные банки развитых стан, которые прилагают существенные усилия для снижения инфляции, близки к пику повышения своих ставок", - отметила Набиуллина. В качестве третьего фактора она выделила снижение цен на рынках энергетических ресурсов, прежде всего в Европе.
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"Все это благоприятно сказывается и на экономиках развивающихся стан, в том числе ключевых торговых партнеров России. Однако позитивное влияние этого фактора на Россию будет сдерживаться санкциями", - заключила Набиуллина.
Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, по итогам третьего подряд заседания оставив ее на уровне 7,5% годовых.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РецессияКитайЕвропа
 
 
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