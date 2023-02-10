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В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
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В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка
Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:54
2023-02-10T12:59
хатай (провинция)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. Сегодня они нашли тела мужчины, женщины и ребенка."В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни", - сказал собеседник.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.
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хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, землетрясение в турции и сирии
Хатай (провинция), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Землетрясение в Турции и Сирии
12:54 10.02.2023 (обновлено: 12:59 10.02.2023)
 
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка

МЧС: в турецкой провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в Хатае
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. Сегодня они нашли тела мужчины, женщины и ребенка.
"В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни", - сказал собеседник.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.
Женщина наблюдает за спасательными работами на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Хатай (провинция)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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