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В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка
Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:54
2023-02-10T12:54
2023-02-10T12:59
хатай (провинция)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. Сегодня они нашли тела мужчины, женщины и ребенка."В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни", - сказал собеседник.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, землетрясение в турции и сирии
Хатай (провинция), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Землетрясение в Турции и Сирии
12:54 10.02.2023 (обновлено: 12:59 10.02.2023)
В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка
МЧС: в турецкой провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка