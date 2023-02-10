https://ria.ru/20230210/rebenok-1851112905.html

В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка

В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка - РИА Новости, 10.02.2023

В провинции Хатай при разборе завалов нашли тело еще одного ребенка

Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:54

2023-02-10T12:54

2023-02-10T12:59

хатай (провинция)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело второго ребенка из семьи россиян обнаружили спасатели МЧС под завалами дома в турецком Хатае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. Сегодня они нашли тела мужчины, женщины и ребенка."В Хатае спасатели МЧС обнаружили второго ребенка без признаков жизни", - сказал собеседник.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

хатай (провинция)

россия

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Варвара Скокшина

хатай (провинция), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, землетрясение в турции и сирии