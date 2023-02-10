https://ria.ru/20230210/rasstrel-1851254060.html

Пушилин прокомментировал видео расстрела российских солдат со стороны ВСУ

Пушилин прокомментировал видео расстрела российских солдат со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.02.2023

Пушилин прокомментировал видео расстрела российских солдат со стороны ВСУ

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление ООН о подлинности видео расстрела российских солдат украинскими боевиками, назвал их военными преступниками... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:53

2023-02-10T17:53

2023-02-10T18:56

специальная военная операция на украине

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министерство обороны украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление ООН о подлинности видео расстрела российских солдат украинскими боевиками, назвал их военными преступниками и выразил уверенность, что ответственные ведомства предпримут исчерпывающие меры.Ранее в пятницу пресс-секретарь УВКПЧ ООН Марта Уртадо заявила РИА Новости, что управление считает подлинным видео с расстрелом украинскими силами российских военнопленных. УВКПЧ ООН выразила министерству обороны Украины свою обеспокоенность в этой связи, заявила она."Для тех, кто сомневался: это военные преступники, они ни перед чем не останавливаются… Это другое мировоззрение, мировосприятие, что заставляет действовать иначе здравой логики адекватного человека. Расстреливать пленных неправильно, тем более в таком виде, в котором это делается. Уверен, что все соответствующие ведомства, которые за это отвечают, должны предпринять исчерпывающие меры. Уверен, это так и будет", - сказал Пушилин на встрече с журналистами, блогерами и общественниками.Врио главы ДНР также заявил, что не питает "никаких иллюзий" относительно того, что после опубликованного видео отношение к Украине со стороны международных организаций изменится."Что касается ООН и отношения к (Владимиру) Зеленскому, у меня нет никаких иллюзий, ничего не поменяется - ни то что кардинальным образом, но даже существенным, где (могли бы быть) какие-то реакции со стороны международных организаций. Увы, этого ничего не будет", - заключил Пушилин.

https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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