https://ria.ru/20230210/rassledovanie-1851048397.html

КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"

КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023

КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"

США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:40

2023-02-10T10:40

2023-02-10T14:12

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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.По ее словам, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.Мао Нин подчеркнула, что Вашингтон должен будет понести ответственность за свои неприемлемые действия, если выводы Херша подтвердятся.Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850980062.html

https://ria.ru/20230209/diversiya-1850801897.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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