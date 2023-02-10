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КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
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КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"
КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"
США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:40
2023-02-10T14:12
пекин
сша
мид кнр
северный поток
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джо байден
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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.По ее словам, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.Мао Нин подчеркнула, что Вашингтон должен будет понести ответственность за свои неприемлемые действия, если выводы Херша подтвердятся.Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/rassledovanie-1850980062.html
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пекин, сша, мид кнр, северный поток, в мире, россия, владимир путин, джо байден, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Пекин, США, МИД КНР, Северный поток, В мире, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Миллер, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
10:40 10.02.2023 (обновлено: 14:12 10.02.2023)
 
КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"

МИД Китая: если расследование Херша соответствует действительности, США должны объясниться

© AFP 2023 / Jonathan NACKSTRANDДесантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море
Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Jonathan NACKSTRAND
Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Мы обратили внимание на соответствующую публикацию", — указала дипломат.
По ее словам, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.
Мао Нин подчеркнула, что Вашингтон должен будет понести ответственность за свои неприемлемые действия, если выводы Херша подтвердятся.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 21:24Специальная военная операция на Украине
СМИ: эксперты КНР оценили расследование Херша о "Северных потоках"
Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток в Дании
9 февраля, 12:35
В Кремле прокомментировали расследование Херша по "Северным потокам"
 
ПекинСШАМИД КНРСеверный потокВ миреРоссияВладимир ПутинДжо БайденАлексей МиллерГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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