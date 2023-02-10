10:40 10.02.2023 (обновлено: 14:12 10.02.2023)
КНР потребовала от США объяснений после статьи Херша о "Северных потоках"
МИД Китая: если расследование Херша соответствует действительности, США должны объясниться
© AFP 2023 / Jonathan NACKSTRANDДесантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море
Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge на учениях BALTOPS 22 в Балтийском море. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках" соответствует действительности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Мы обратили внимание на соответствующую публикацию", — указала дипломат.
По ее словам, взрывы на "Северных потоках" оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду.
Мао Нин подчеркнула, что Вашингтон должен будет понести ответственность за свои неприемлемые действия, если выводы Херша подтвердятся.
Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.