Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД
В МИД заявили об отслеживании планов США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, информация о ракетах требует дополнительной перепроверки, однако отсутствие к настоящему моменту, насколько известно, официальных опровержений со стороны властей США и Японии "достаточно красноречиво говорит само за себя".
"Намерены внимательнейшим образом отслеживать любые приготовления к практической реализации упомянутых планов, начало их осуществления будет означать для нас качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность", - сказала Захарова.
По ее словам, появление в АТР наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства является тем критерием, который создал бы основания прекращения действия в отношении региона одностороннего моратория для размещения Россией вооружений этого класса.
Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.