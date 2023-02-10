https://ria.ru/20230210/rakety-1851159009.html

Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД

Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2023

Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД

Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:32

2023-02-10T14:32

2023-02-10T14:32

сша

мария захарова

япония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, информация о ракетах требует дополнительной перепроверки, однако отсутствие к настоящему моменту, насколько известно, официальных опровержений со стороны властей США и Японии "достаточно красноречиво говорит само за себя". По ее словам, появление в АТР наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства является тем критерием, который создал бы основания прекращения действия в отношении региона одностороннего моратория для размещения Россией вооружений этого класса. Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.

https://ria.ru/20230206/yaponiya-1849927063.html

сша

япония

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сша, мария захарова, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире