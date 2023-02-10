Рейтинг@Mail.ru
Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/rakety-1851159009.html
Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД
Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД
Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:32
2023-02-10T14:32
сша
мария захарова
япония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, информация о ракетах требует дополнительной перепроверки, однако отсутствие к настоящему моменту, насколько известно, официальных опровержений со стороны властей США и Японии "достаточно красноречиво говорит само за себя". По ее словам, появление в АТР наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства является тем критерием, который создал бы основания прекращения действия в отношении региона одностороннего моратория для размещения Россией вооружений этого класса. Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.
https://ria.ru/20230206/yaponiya-1849927063.html
сша
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мария захарова, япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Мария Захарова, Япония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
14:32 10.02.2023
 
Россия будет отслеживать планы США по размещению ракет в Японии, заявил МИД

В МИД заявили об отслеживании планов США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет отслеживать планы США по размещению гиперзвуковых ракет в Японии, это может изменить ситуацию с безопасностью в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, информация о ракетах требует дополнительной перепроверки, однако отсутствие к настоящему моменту, насколько известно, официальных опровержений со стороны властей США и Японии "достаточно красноречиво говорит само за себя".
"Намерены внимательнейшим образом отслеживать любые приготовления к практической реализации упомянутых планов, начало их осуществления будет означать для нас качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность", - сказала Захарова.
По ее словам, появление в АТР наземных ракет средней и меньшей дальности американского производства является тем критерием, который создал бы основания прекращения действия в отношении региона одностороннего моратория для размещения Россией вооружений этого класса.
Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники. Газета отмечала, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 07:21
Япония присоединилась к мерам по ограничению цен на нефтепродукты из России
 
СШАМария ЗахароваЯпонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала