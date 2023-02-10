https://ria.ru/20230210/rakety-1851132286.html

Песков ответил на вопрос о пересечении ракетами границы с Румынией

Песков ответил на вопрос о пересечении ракетами границы с Румынией - РИА Новости, 10.02.2023

Песков ответил на вопрос о пересечении ракетами границы с Румынией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о пересечении... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:44

2023-02-10T13:44

2023-02-10T13:44

румыния

россия

украина

валерий залужный

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о пересечении российскими ракетами границы с Румынией, переадресовав вопрос в Минобороны. "Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно уже с самой специальной военной операцией. Это вопросы министерства обороны", - сказал Песков журналистам. Ранее ряд СМИ сообщили, что Залужный заявил, что две российские ракеты в пятницу пересекли границу с Румынией, после чего вошли в воздушное пространство Украины.

https://ria.ru/20230210/rumyniya-1851127789.html

румыния

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

румыния, россия, украина, валерий залужный, дмитрий песков