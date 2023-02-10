https://ria.ru/20230210/raketa-1851110322.html
Минобороны Молдавии заявило о нарушении ракетой воздушного пространства
Минобороны Молдавии заявило о нарушении ракетой воздушного пространства - РИА Новости, 10.02.2023
Минобороны Молдавии заявило о нарушении ракетой воздушного пространства
Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства республики ракетой. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:52
2023-02-10T12:52
2023-02-10T14:34
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молдавия
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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства республики ракетой.Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии. Источник в пресс-службе оборонного ведомства сообщил РИА Новости, что Минобороны проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете."Ответственные структуры <...> обнаружили в 10:18 (11:18 мск) ракету, которая пересекла воздушное пространство Молдавии над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины", — сообщается на сайте Минобороны.В ведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушение воздушного пространства Молдавии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
12:52 10.02.2023 (обновлено: 14:34 10.02.2023)
Минобороны Молдавии заявило о нарушении ракетой воздушного пространства
Минобороны Молдавии: направляющаяся на Украину ракета пересекла воздушное пространство
КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости.
Министерство обороны Молдавии подтвердило
информацию о нарушении воздушного пространства республики ракетой.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появились публикации, что якобы несколько российских ракет нарушили воздушное пространство Молдавии. Источник в пресс-службе оборонного ведомства сообщил РИА Новости, что Минобороны проверяет информацию о якобы пролетевшей над территорией республики ракете.
"Ответственные структуры <...> обнаружили в 10:18 (11:18 мск) ракету, которая пересекла воздушное пространство Молдавии над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Ракета направлялась в сторону Украины", — сообщается на сайте Минобороны.
В ведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушение воздушного пространства Молдавии.