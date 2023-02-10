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На северо-западе Москвы люлька с рабочим упала с девятого этажа
На северо-западе Москвы люлька с рабочим упала с девятого этажа - РИА Новости, 10.02.2023
На северо-западе Москвы люлька с рабочим упала с девятого этажа
Люлька с рабочим в пятницу рухнула с высоты девятого этажа на северо-западе Москвы, мужчина погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:27
2023-02-10T14:27
2023-02-10T14:27
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Люлька с рабочим в пятницу рухнула с высоты девятого этажа на северо-западе Москвы, мужчина погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В ходе строительных работ оборвался трос люльки с рабочим по адресу: Причальный проезд, дом 8. Люлька упала с высоты девятого этажа, рабочий разбился насмерть", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На северо-западе Москвы люлька с рабочим упала с девятого этажа
Люлька с рабочим рухнула с высоты девятого этажа на северо-западе Москвы, мужчина погиб