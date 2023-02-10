https://ria.ru/20230210/putin-1851319568.html
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов - РИА Новости, 10.02.2023
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов
Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:57
2023-02-10T20:57
2023-02-10T22:15
россия
владимир путин
архангельск
александр цыбульский
архангельская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — РИА Новости. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.Во время встречи глава региона доложил президенту о росте показателя валового регионального продукта.Ранее Центробанк выпустил прогноз, согласно которому снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5 процента. При этом в текущем году ожидается либо спад, либо рост экономики на уровне одного процента.В свою очередь, Росстат пока не публиковал информацию о валовом внутреннем продукте страны по итогам прошлого года, ее обнародуют 17 февраля. Однако, по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5 процента.
https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, архангельск, александр цыбульский, архангельская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Владимир Путин, Архангельск, Александр Цыбульский, Архангельская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
20:57 10.02.2023 (обновлено: 22:15 10.02.2023)
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов
Путин: итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам