https://ria.ru/20230210/putin-1851319568.html

Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов

Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов - РИА Новости, 10.02.2023

Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов

Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:57

2023-02-10T20:57

2023-02-10T22:15

россия

владимир путин

архангельск

александр цыбульский

архангельская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a8899780ef588f31bbf1cd448d2e51d7.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — РИА Новости. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.Во время встречи глава региона доложил президенту о росте показателя валового регионального продукта.Ранее Центробанк выпустил прогноз, согласно которому снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5 процента. При этом в текущем году ожидается либо спад, либо рост экономики на уровне одного процента.В свою очередь, Росстат пока не публиковал информацию о валовом внутреннем продукте страны по итогам прошлого года, ее обнародуют 17 февраля. Однако, по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5 процента.

https://ria.ru/20230209/rossiya-1850898938.html

россия

архангельск

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, архангельск, александр цыбульский, архангельская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика