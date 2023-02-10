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Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов - РИА Новости, 10.02.2023
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов
Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:57
2023-02-10T22:15
россия
владимир путин
архангельск
александр цыбульский
архангельская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — РИА Новости. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.Во время встречи глава региона доложил президенту о росте показателя валового регионального продукта.Ранее Центробанк выпустил прогноз, согласно которому снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5 процента. При этом в текущем году ожидается либо спад, либо рост экономики на уровне одного процента.В свою очередь, Росстат пока не публиковал информацию о валовом внутреннем продукте страны по итогам прошлого года, ее обнародуют 17 февраля. Однако, по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5 процента.
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россия
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россия, владимир путин, архангельск, александр цыбульский, архангельская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Владимир Путин, Архангельск, Александр Цыбульский, Архангельская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
20:57 10.02.2023 (обновлено: 22:15 10.02.2023)
 
Путин: итоги года в целом по России будут лучше предварительных расчетов

Путин: итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев — РИА Новости. Экономические итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем по предварительным расчетам, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Во время встречи глава региона доложил президенту о росте показателя валового регионального продукта.
"Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты", — сказал на это Путин.
Ранее Центробанк выпустил прогноз, согласно которому снижение ВВП России по итогам 2022 года составило 2,5 процента. При этом в текущем году ожидается либо спад, либо рост экономики на уровне одного процента.
В свою очередь, Росстат пока не публиковал информацию о валовом внутреннем продукте страны по итогам прошлого года, ее обнародуют 17 февраля. Однако, по предварительным оценкам, которые уже давали представители властей, спад экономики за год составил именно 2,5 процента.
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РоссияВладимир ПутинАрхангельскАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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