https://ria.ru/20230210/putin-1851298916.html

Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом

Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом - РИА Новости, 10.02.2023

Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом

Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T19:24

2023-02-10T19:24

2023-02-10T19:37

политика

сша

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, опубликованном в его личном блоге на YouTube.Риттер напомнил, что российский президент принял страну, которая "буквально лежала в руинах", и превратил ее в мощную сверхдержаву."Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему", — заявил экс-разведчик.Офицер добавил, что хотел бы видеть в США правителя с такими же моральными качествами, как у Путина, который вынужден сражаться со всем Западом.Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html

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политика, сша, россия, владимир путин