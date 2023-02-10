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Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом - РИА Новости, 10.02.2023
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Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом
Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом - РИА Новости, 10.02.2023
Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом
Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:24
2023-02-10T19:37
политика
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, опубликованном в его личном блоге на YouTube.Риттер напомнил, что российский президент принял страну, которая "буквально лежала в руинах", и превратил ее в мощную сверхдержаву."Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему", — заявил экс-разведчик.Офицер добавил, что хотел бы видеть в США правителя с такими же моральными качествами, как у Путина, который вынужден сражаться со всем Западом.Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html
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политика, сша, россия, владимир путин
Политика, США, Россия, Владимир Путин
19:24 10.02.2023 (обновлено: 19:37 10.02.2023)
 
Игра по-крупному. Американский разведчик заявил о победе Путина над Западом

Экс-разведчик армии США Риттер: Путин сражается со всем Западом и побеждает

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин успешно защищает интересы России, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью, опубликованном в его личном блоге на YouTube.
"Владимир Путин — очень яркая личность. Он несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер. <…> Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты", — поделился мнением эксперт.
Риттер напомнил, что российский президент принял страну, которая "буквально лежала в руинах", и превратил ее в мощную сверхдержаву.
"Если ты русский, ты, черт возьми, можешь гордиться своим лидером, потому что он добился результата, несмотря на все попытки помешать ему", — заявил экс-разведчик.
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Офицер добавил, что хотел бы видеть в США правителя с такими же моральными качествами, как у Путина, который вынужден сражаться со всем Западом.
Риттер неоднократно критиковал действия Вашингтона в отношении России. По его словам, Штаты готовы принести в жертву Украину ради собственных геополитических амбиций. План Запада по ослаблению Москвы провалился и привел к усилению ее позиций и авторитета, подчеркнул эксперт.
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