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Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров
В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:24
2023-02-10T16:03
экономика
владимир путин
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин.Путин добавил, что понимает, что это задача непростая."Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", - подчеркнул президент.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:24 10.02.2023 (обновлено: 16:03 10.02.2023)
 
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров

Путин призвал преодолеть зависимость лесопромышленной отрасли от иностранных партнеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, ключевой вопрос - это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению..., пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров", - сказал он на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.
Путин добавил, что понимает, что это задача непростая.
"Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:23
Путин призвал увеличить глубину переработки леса
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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