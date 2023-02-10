https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров
В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:24
2023-02-10T15:24
2023-02-10T16:03
экономика
владимир путин
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин.Путин добавил, что понимает, что это задача непростая."Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:24 10.02.2023 (обновлено: 16:03 10.02.2023)
Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров
Путин призвал преодолеть зависимость лесопромышленной отрасли от иностранных партнеров