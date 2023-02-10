https://ria.ru/20230210/putin-1851190499.html

Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров

Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал преодолеть зависимость леспрома от иностранных партнеров

В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:24

2023-02-10T15:24

2023-02-10T16:03

экономика

владимир путин

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. В лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, но ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин.Путин добавил, что понимает, что это задача непростая."Но безусловно, эту зависимость нужно преодолевать", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия