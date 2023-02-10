https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html
Путин призвал увеличить глубину переработки леса
Путин призвал увеличить глубину переработки леса - РИА Новости, 10.02.2023
Путин призвал увеличить глубину переработки леса
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить глубину переработки леса в России. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:23
2023-02-10T15:23
2023-02-10T15:37
россия
экономика
владимир путин
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить глубину переработки леса в России."Это важно для модернизации нашей целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики", - сказал он на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.Путин попросил в ходе докладов сделать особый акцент на развитии собственной технологической базы деревообработки и на том, что уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, для продвижения профильных исследований.
https://ria.ru/20230117/les-1845484682.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:23 10.02.2023 (обновлено: 15:37 10.02.2023)
Путин призвал увеличить глубину переработки леса
Президент Путин призвал увеличить глубину переработки леса
АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить глубину переработки леса в России.
"Это важно для модернизации нашей целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики", - сказал он на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.
Путин попросил в ходе докладов сделать особый акцент на развитии собственной технологической базы деревообработки и на том, что уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, для продвижения профильных исследований.