https://ria.ru/20230210/putin-1851190041.html

Путин призвал увеличить глубину переработки леса

Путин призвал увеличить глубину переработки леса - РИА Новости, 10.02.2023

Путин призвал увеличить глубину переработки леса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить глубину переработки леса в России. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:23

2023-02-10T15:23

2023-02-10T15:37

россия

экономика

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить глубину переработки леса в России."Это важно для модернизации нашей целлюлозно-бумажной промышленности. Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики", - сказал он на совещании по развитию лесопромышленной отрасли.Путин попросил в ходе докладов сделать особый акцент на развитии собственной технологической базы деревообработки и на том, что уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, для продвижения профильных исследований.

https://ria.ru/20230117/les-1845484682.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин