https://ria.ru/20230210/putin-1851142888.html

Путин прибыл в Архангельскую область

Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 10.02.2023

Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:13

2023-02-10T14:13

2023-02-10T14:13

экономика

архангельская область

россия

октябрьский

александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область. Он начнет рабочую программу с посещения Устьянского лесопромышленного комплекса. В частности, глава государства осмотрит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о группе компаний (ГК) "УЛК". После этого Путин проведет по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. В январе президент отмечал, что ситуация в лесопромышленном комплексе непростая, при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе страны. В рабочей программе главы государства также есть встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Устьянский округ находится на юге региона, он приравнен к районам Крайнего Севера. В пятницу в административном центре округа - поселке Октябрьский - около нуля градусов, пасмурно, временами идет снег. Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, округ активно развивается благодаря реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе. ГК "УЛК" входит в число градообразующих предприятий для округа и системообразующих компаний федерального уровня. В составе холдинга работают предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением (им занимается Устьянский семеноводческий комплекс). Общий объем лесозаготовки составляет 4 млн куб м. Общий объем переработки древесины - 2,7 млн куб м в год.

https://ria.ru/20230210/politika-1851122309.html

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архангельская область

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экономика, архангельская область, россия, октябрьский, александр цыбульский, владимир путин