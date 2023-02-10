https://ria.ru/20230210/putin-1851142888.html
Путин прибыл в Архангельскую область
Путин прибыл в Архангельскую область - РИА Новости, 10.02.2023
Путин прибыл в Архангельскую область
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:13
2023-02-10T14:13
2023-02-10T14:13
экономика
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область. Он начнет рабочую программу с посещения Устьянского лесопромышленного комплекса. В частности, глава государства осмотрит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о группе компаний (ГК) "УЛК". После этого Путин проведет по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. В январе президент отмечал, что ситуация в лесопромышленном комплексе непростая, при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе страны. В рабочей программе главы государства также есть встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Устьянский округ находится на юге региона, он приравнен к районам Крайнего Севера. В пятницу в административном центре округа - поселке Октябрьский - около нуля градусов, пасмурно, временами идет снег. Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, округ активно развивается благодаря реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе. ГК "УЛК" входит в число градообразующих предприятий для округа и системообразующих компаний федерального уровня. В составе холдинга работают предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением (им занимается Устьянский семеноводческий комплекс). Общий объем лесозаготовки составляет 4 млн куб м. Общий объем переработки древесины - 2,7 млн куб м в год.
https://ria.ru/20230210/politika-1851122309.html
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экономика, архангельская область, россия, октябрьский, александр цыбульский, владимир путин
Экономика, Архангельская область, Россия, Октябрьский, Александр Цыбульский, Владимир Путин
Путин прибыл в Архангельскую область
Путин прибыл в Архангельскую область, где у него запланированы несколько мероприятий
АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область.
Он начнет рабочую программу с посещения Устьянского лесопромышленного комплекса. В частности, глава государства осмотрит лесопильный цех и семеноводческий центр, а также ознакомится с информационными стендами о группе компаний (ГК) "УЛК".
После этого Путин проведет по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. В январе президент отмечал, что ситуация в лесопромышленном комплексе непростая, при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе страны.
В рабочей программе главы государства также есть встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
.
Устьянский округ находится на юге региона, он приравнен к районам Крайнего Севера. В пятницу в административном центре округа - поселке Октябрьский
- около нуля градусов, пасмурно, временами идет снег. Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, округ активно развивается благодаря реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе.
ГК "УЛК" входит в число градообразующих предприятий для округа и системообразующих компаний федерального уровня. В составе холдинга работают предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением (им занимается Устьянский семеноводческий комплекс). Общий объем лесозаготовки составляет 4 млн куб м. Общий объем переработки древесины - 2,7 млн куб м в год.