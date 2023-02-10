https://ria.ru/20230210/putin-1851123621.html

Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков

Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023

Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков

Если в графике президента России Владимира Путина появится митинг-концерт, журналистам сообщат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

2023-02-10T13:23

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Если в графике президента России Владимира Путина появится митинг-концерт, журналистам сообщат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Митинг-концерт предположительно на 200 тысяч человек планируется провести в Лужниках 22 февраля, в нем ожидают участия президента РФ Владимира Путина. "Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков на вопрос, планируется ли участие Путина в митинг-концерте, который намечен на 22 февраля.

https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика