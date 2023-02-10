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Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023
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Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков
Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2023
Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков
Если в графике президента России Владимира Путина появится митинг-концерт, журналистам сообщат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:23
2023-02-10T13:23
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Если в графике президента России Владимира Путина появится митинг-концерт, журналистам сообщат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Митинг-концерт предположительно на 200 тысяч человек планируется провести в Лужниках 22 февраля, в нем ожидают участия президента РФ Владимира Путина. "Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков на вопрос, планируется ли участие Путина в митинг-концерте, который намечен на 22 февраля.
https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
13:23 10.02.2023
 
Журналистам сообщат об участии Путина в митинг-концерте, заявил Песков

Песков пообещал сообщить журналистам, если в графике президента появится митинг-концерт

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Если в графике президента России Владимира Путина появится митинг-концерт, журналистам сообщат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Митинг-концерт предположительно на 200 тысяч человек планируется провести в Лужниках 22 февраля, в нем ожидают участия президента РФ Владимира Путина.
"Нет, пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы вам сообщим", - сказал Песков на вопрос, планируется ли участие Путина в митинг-концерте, который намечен на 22 февраля.
Владимир Путин на митинге-концерте в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:32
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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