https://ria.ru/20230210/putin-1851120782.html

В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена

В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена - РИА Новости, 10.02.2023

В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина не будет проблемой лишение его ордена Почетного легиона, так как у него сейчас... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:14

2023-02-10T13:14

2023-02-10T13:33

политика

франция

россия

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина не будет проблемой лишение его ордена Почетного легиона, так как у него сейчас другие приоритетные вопросы.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможности лишить Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона."Оно (общение двух президентов – ред.), действительно, не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько это решение обидно президента и скажется ли оно на общении с Макроном.В конце января Песков отмечал, что в отношениях Москвы и Парижа, как и между Россией и странами Евросоюза, "нечем похвастаться", но при необходимости диалог с Макроном будет продолжаться.Кавалер большого креста – это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это звание в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака.

https://ria.ru/20230210/makron-1851015539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, франция, россия, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон