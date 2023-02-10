https://ria.ru/20230210/putin-1851120782.html
В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена
В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена - РИА Новости, 10.02.2023
В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина не будет проблемой лишение его ордена Почетного легиона, так как у него сейчас... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:14
2023-02-10T13:14
2023-02-10T13:33
политика
франция
россия
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина не будет проблемой лишение его ордена Почетного легиона, так как у него сейчас другие приоритетные вопросы.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможности лишить Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона."Оно (общение двух президентов – ред.), действительно, не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько это решение обидно президента и скажется ли оно на общении с Макроном.В конце января Песков отмечал, что в отношениях Москвы и Парижа, как и между Россией и странами Евросоюза, "нечем похвастаться", но при необходимости диалог с Макроном будет продолжаться.Кавалер большого креста – это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это звание в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, франция, россия, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон
Политика, Франция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
13:14 10.02.2023 (обновлено: 13:33 10.02.2023)
В Кремле прокомментировали возможное лишение Путина французского ордена
В Кремле не считают проблемой для Путина лишение его ордена Почетного легиона
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина не будет проблемой лишение его ордена Почетного легиона, так как у него сейчас другие приоритетные вопросы.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее не исключил возможности лишить Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона.
"Оно (общение двух президентов – ред.), действительно, не сильно интенсивное. Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина, и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько это решение обидно президента и скажется ли оно на общении с Макроном.
В конце января Песков отмечал, что в отношениях Москвы и Парижа, как и между Россией и странами Евросоюза, "нечем похвастаться", но при необходимости диалог с Макроном будет продолжаться.
Кавалер большого креста – это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это звание в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака
.