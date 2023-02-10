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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.02.2023
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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.02.2023
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 79% граждан, доверяют главе государства 76% россиян, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:35
2023-02-10T10:35
россия
владимир путин
фомнибус
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 79% граждан, доверяют главе государства 76% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, большинство граждан (79%) считают, что президент РФ хорошо работает на своем посту, 10% с ними не согласились. Затруднились с ответом 11% респондентов. Свое доверие главе государства выразили 76%. Не доверяют Путину 14% респондентов. Ещё 10% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 3 - 5 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html
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Дарья Буймова
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россия, владимир путин, фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, ФОМнибус, Общество
10:35 10.02.2023
 
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ показал, что 79 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина и доверяют ему

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 79% граждан, доверяют главе государства 76% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, большинство граждан (79%) считают, что президент РФ хорошо работает на своем посту, 10% с ними не согласились. Затруднились с ответом 11% респондентов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 03:16
В США рассказали, как Путин изменил мир
Свое доверие главе государства выразили 76%. Не доверяют Путину 14% респондентов. Ещё 10% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" провели 3 - 5 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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РоссияВладимир ПутинФОМнибусОбщество
 
 
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