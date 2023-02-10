https://ria.ru/20230210/putin-1851045999.html

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.02.2023

Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 79% граждан, доверяют главе государства 76% россиян, следует из результатов опроса фонда... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:35

2023-02-10T10:35

2023-02-10T10:35

россия

владимир путин

фомнибус

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 79% граждан, доверяют главе государства 76% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, большинство граждан (79%) считают, что президент РФ хорошо работает на своем посту, 10% с ними не согласились. Затруднились с ответом 11% респондентов. Свое доверие главе государства выразили 76%. Не доверяют Путину 14% респондентов. Ещё 10% затруднились с ответом. Опрос "ФОМнибус" провели 3 - 5 февраля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html

https://ria.ru/20230209/putin-1850967251.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, фомнибус, общество