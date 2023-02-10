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"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине
"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине - РИА Новости, 10.02.2023
"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине
Государственный музей А.С. Пушкина ко Дню памяти поэта представил виртуальный проект "Депушкiнiзацiя", сообщает пресс-служба институции. Это хроника разрушения... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:03
2023-02-10T06:03
2023-02-10T06:03
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина ко Дню памяти поэта представил виртуальный проект "Депушкiнiзацiя", сообщает пресс-служба институции. Это хроника разрушения на Украине памятников, бюстов и мемориальных досок писателю. Зрители узнают о создании скульптур и увидят, как постаменты разрушались. Например, 11 октября 2022 года был снесен первый памятник Пушкину в Киеве. Установили его в 1899 году. В августе облили красной краской бюст поэту на станции метро "Университет". В Чернигове бюст поэту установили в 1900 году, а демонтировали 30 апреля 2022 года. Среди кадров, представленных в проекте, — изображение памятника, установленного в Запорожье в 2000-м и демонтированного в 2022-м. Сносили или оскверняли скульптуры поэта и в других украинских городах: Мукачево, Ужгороде, Конотопе, Харькове, Одессе.Произведения Пушкина перевили более чем на 200 языков. Памятники ему установлены практически по всему миру. "В прошлом году новые монументы появились в Сеуле на территории киберуниверситета, на Пушкинском перевале в Армении и в Москве на Аллее дружбы в МГИМО", — рассказывают в музее.Александр Сергеевич умер 10 февраля 1837 года. Сегодня в 14.45 поклонники его творчества соберутся в Москве, Петербурге, Михайловском, Болдино, чтобы почтить его память минутой молчания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, александр пушкин, украина
Культура, Новости культуры, Книги, Александр Пушкин, Украина
"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине
Музей Пушкина представил хронику разрушения памятников поэту на Украине "Депушкiнiзацiя"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина ко Дню памяти поэта представил виртуальный проект "Депушкiнiзацiя", сообщает пресс-служба институции. Это хроника разрушения на Украине памятников, бюстов и мемориальных досок писателю.
"В марте 2022 года в стране началась дерусификация. И первым под снос попал Александр Сергеевич", — говорится в проекте.
Зрители узнают о создании скульптур и увидят, как постаменты разрушались. Например, 11 октября 2022 года был снесен первый памятник Пушкину в Киеве. Установили его в 1899 году. В августе облили красной краской бюст поэту на станции метро "Университет".
В Чернигове бюст поэту установили в 1900 году, а демонтировали 30 апреля 2022 года. Среди кадров, представленных в проекте, — изображение памятника, установленного в Запорожье в 2000-м и демонтированного в 2022-м.
Сносили или оскверняли скульптуры поэта и в других украинских городах: Мукачево, Ужгороде, Конотопе, Харькове, Одессе.
Произведения Пушкина перевили более чем на 200 языков. Памятники ему установлены практически по всему миру. "В прошлом году новые монументы появились в Сеуле на территории киберуниверситета, на Пушкинском перевале в Армении и в Москве на Аллее дружбы в МГИМО", — рассказывают в музее.
Александр Сергеевич умер 10 февраля 1837 года. Сегодня в 14.45 поклонники его творчества соберутся в Москве, Петербурге, Михайловском, Болдино, чтобы почтить его память минутой молчания.