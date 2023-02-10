https://ria.ru/20230210/pushkin-1850862675.html

"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине

"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине - РИА Новости, 10.02.2023

"Депушкiнiзацiя": вышел фильм о разрушении памятников поэту на Украине

Государственный музей А.С. Пушкина ко Дню памяти поэта представил виртуальный проект "Депушкiнiзацiя", сообщает пресс-служба институции. Это хроника разрушения... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:03

2023-02-10T06:03

2023-02-10T06:03

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александр пушкин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Государственный музей А.С. Пушкина ко Дню памяти поэта представил виртуальный проект "Депушкiнiзацiя", сообщает пресс-служба институции. Это хроника разрушения на Украине памятников, бюстов и мемориальных досок писателю. Зрители узнают о создании скульптур и увидят, как постаменты разрушались. Например, 11 октября 2022 года был снесен первый памятник Пушкину в Киеве. Установили его в 1899 году. В августе облили красной краской бюст поэту на станции метро "Университет". В Чернигове бюст поэту установили в 1900 году, а демонтировали 30 апреля 2022 года. Среди кадров, представленных в проекте, — изображение памятника, установленного в Запорожье в 2000-м и демонтированного в 2022-м. Сносили или оскверняли скульптуры поэта и в других украинских городах: Мукачево, Ужгороде, Конотопе, Харькове, Одессе.Произведения Пушкина перевили более чем на 200 языков. Памятники ему установлены практически по всему миру. "В прошлом году новые монументы появились в Сеуле на территории киберуниверситета, на Пушкинском перевале в Армении и в Москве на Аллее дружбы в МГИМО", — рассказывают в музее.Александр Сергеевич умер 10 февраля 1837 года. Сегодня в 14.45 поклонники его творчества соберутся в Москве, Петербурге, Михайловском, Болдино, чтобы почтить его память минутой молчания.

https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, александр пушкин, украина