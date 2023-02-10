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Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией - РИА Новости, 10.02.2023
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией
Польша не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:29
2023-02-10T14:29
2023-02-10T14:40
польша
белоруссия
в мире
варшава
мариуш каминьский
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией", - сказал Моравецкий.В четверг министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля.МИД Белоруссии позднее заявил, что планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска носит антигуманный характер, вредит бизнесу, прежде всего европейским перевозчикам, и гражданам. Минск заявил решительный протест Польше из-за закрытия КПП на границе."Мы закрыли пограничный переход в "Бобровниках", - как вы знаете, исходя из небезопасных действий (Белоруссии – ред.). А поводом является напряжение обстановки, речь идет о действиях Белоруссии", - добавил польский премьер.В ноябре 2021 года после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша закрыла движение в автомобильном пункте пропуска "Кузница", которое до сих пор не возобновилось.Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска "Козловичи" для грузовых автомобилей и "Брест" для легкового транспорта.
https://ria.ru/20230121/avtobus-1846486054.html
https://ria.ru/20221229/afrikanets-1842304699.html
https://ria.ru/20230110/polsha-1843869420.html
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польша, белоруссия, в мире, варшава, мариуш каминьский, матеуш моравецкий
Польша, Белоруссия, В мире, Варшава, Мариуш Каминьский, Матеуш Моравецкий
14:29 10.02.2023 (обновлено: 14:40 10.02.2023)
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией
Премьер Моравецкий: Польша не исключает закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией