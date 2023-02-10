Рейтинг@Mail.ru
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/propusk-1851158198.html
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией - РИА Новости, 10.02.2023
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией
Польша не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:29
2023-02-10T14:40
польша
белоруссия
в мире
варшава
мариуш каминьский
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59ac43674dbc0d28fdda21e95c50ec5e.jpg
ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией", - сказал Моравецкий.В четверг министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля.МИД Белоруссии позднее заявил, что планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска носит антигуманный характер, вредит бизнесу, прежде всего европейским перевозчикам, и гражданам. Минск заявил решительный протест Польше из-за закрытия КПП на границе."Мы закрыли пограничный переход в "Бобровниках", - как вы знаете, исходя из небезопасных действий (Белоруссии – ред.). А поводом является напряжение обстановки, речь идет о действиях Белоруссии", - добавил польский премьер.В ноябре 2021 года после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша закрыла движение в автомобильном пункте пропуска "Кузница", которое до сих пор не возобновилось.Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска "Козловичи" для грузовых автомобилей и "Брест" для легкового транспорта.
https://ria.ru/20230121/avtobus-1846486054.html
https://ria.ru/20221229/afrikanets-1842304699.html
https://ria.ru/20230110/polsha-1843869420.html
польша
белоруссия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_2b166576dd287c149495c2daf985d6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, белоруссия, в мире, варшава, мариуш каминьский, матеуш моравецкий
Польша, Белоруссия, В мире, Варшава, Мариуш Каминьский, Матеуш Моравецкий
14:29 10.02.2023 (обновлено: 14:40 10.02.2023)
 
Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией

Премьер Моравецкий: Польша не исключает закрытие оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша не исключает закрытия оставшихся пунктов пропуска с Белоруссией, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией", - сказал Моравецкий.
На месте ДТП с автобусом в Люблинском воеводстве Польши - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 17:33
В Польше перевернулся следовавший из Белоруссии пассажирский автобус
В четверг министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить движение с 10 февраля.
МИД Белоруссии позднее заявил, что планируемое закрытие Варшавой пункта пропуска носит антигуманный характер, вредит бизнесу, прежде всего европейским перевозчикам, и гражданам. Минск заявил решительный протест Польше из-за закрытия КПП на границе.
"Мы закрыли пограничный переход в "Бобровниках", - как вы знаете, исходя из небезопасных действий (Белоруссии – ред.). А поводом является напряжение обстановки, речь идет о действиях Белоруссии", - добавил польский премьер.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:58
На границе Белоруссии и Польши нашли тело африканца
В ноябре 2021 года после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша закрыла движение в автомобильном пункте пропуска "Кузница", которое до сих пор не возобновилось.
Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска "Козловичи" для грузовых автомобилей и "Брест" для легкового транспорта.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 12:46
Белорусский Совбез назвал военные планы Польши агрессией против ОДКБ
 
ПольшаБелоруссияВ миреВаршаваМариуш КаминьскийМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала