https://ria.ru/20230210/priz-1851063361.html

Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей

Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2023

Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей

Суперприз в 600 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20" поделили между собой сразу два жителя Урала, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:22

2023-02-10T11:22

2023-02-10T11:22

общество

урал

челябинская область

россия

столото

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суперприз в 600 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20" поделили между собой сразу два жителя Урала, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Девятого февраля в ходе 5823-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 600 906 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Победителями стали жители Свердловской и Челябинской областей. Выигрыш каждого составил — 300 453 415 рублей. Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны", - рассказали в компании. Там уточнили, что победители ещё не обратились за выигрышем. Однако есть информация, что оба счастливчика приобрели билеты за 350 рублей не онлайн, а в фирменных точках продаж. По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. "Всего на 5823-й тираж участниками было приобретено 875 808 билетов, в которых было сформировано 1 522 928 комбинаций. Победители из Свердловской и Челябинской областей отметили в полях идентичную комбинацию, поэтому разделили между собой суперприз. В первом поле билета они выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором — 3, 12, 15, 18", - добавили в "Столото".

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

урал

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, урал, челябинская область, россия, столото