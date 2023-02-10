https://ria.ru/20230210/priz-1851063361.html
Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей
Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2023
Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей
Суперприз в 600 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20" поделили между собой сразу два жителя Урала, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:22
2023-02-10T11:22
2023-02-10T11:22
общество
урал
челябинская область
россия
столото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суперприз в 600 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20" поделили между собой сразу два жителя Урала, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Девятого февраля в ходе 5823-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 600 906 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Победителями стали жители Свердловской и Челябинской областей. Выигрыш каждого составил — 300 453 415 рублей. Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны", - рассказали в компании. Там уточнили, что победители ещё не обратились за выигрышем. Однако есть информация, что оба счастливчика приобрели билеты за 350 рублей не онлайн, а в фирменных точках продаж. По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации. "Всего на 5823-й тираж участниками было приобретено 875 808 билетов, в которых было сформировано 1 522 928 комбинаций. Победители из Свердловской и Челябинской областей отметили в полях идентичную комбинацию, поэтому разделили между собой суперприз. В первом поле билета они выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором — 3, 12, 15, 18", - добавили в "Столото".
https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, урал, челябинская область, россия, столото
Общество, Урал, Челябинская область, Россия, Столото
Два жителя Урала поделили лотерейный суперприз в 600 миллионов рублей
"Столото": жители Свердловской и Челябинской областей поделили приз в 600 миллионов рублей
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суперприз в 600 миллионов рублей в лотерее "Спортлото "4 из 20" поделили между собой сразу два жителя Урала, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Девятого февраля в ходе 5823-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 600 906 830 рублей. Невероятно повезло сразу двум участникам розыгрыша. Победителями стали жители Свердловской и Челябинской областей
. Выигрыш каждого составил — 300 453 415 рублей. Имена новоявленных мультимиллионеров на данный момент неизвестны", - рассказали в компании.
Там уточнили, что победители ещё не обратились за выигрышем. Однако есть информация, что оба счастливчика приобрели билеты за 350 рублей не онлайн, а в фирменных точках продаж.
По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации.
"Всего на 5823-й тираж участниками было приобретено 875 808 билетов, в которых было сформировано 1 522 928 комбинаций. Победители из Свердловской и Челябинской областей отметили в полях идентичную комбинацию, поэтому разделили между собой суперприз. В первом поле билета они выбрали числа 19, 7, 9, 11, а во втором — 3, 12, 15, 18", - добавили в "Столото".