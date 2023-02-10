https://ria.ru/20230210/priyut-1850868181.html

"Жаловались на это уже давно". Что произошло в приюте под Саратовом

"Жаловались на это уже давно". Что произошло в приюте под Саратовом - РИА Новости, 10.02.2023

"Жаловались на это уже давно". Что произошло в приюте под Саратовом

В Саратовской области зоозащитники обнаружили мусорный контейнер, доверху наполненный мертвыми собаками и кошками. Активисты уверены: местный приют не первый... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:09

саратов

саратовская область

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В Саратовской области зоозащитники обнаружили мусорный контейнер, доверху наполненный мертвыми собаками и кошками. Активисты уверены: местный приют не первый раз таким способом решает проблему лишних ртов. Хозяйка питомника все отрицает. РИА Новости разбиралось в ситуации.Шокирующая находкаУтром пятого февраля саратовские волонтеры закупили сухого корма и мясной обрезки для животных из приюта "Рич". Он расположен в деревне Юрьевка — это почти 20 километров от областного центра.Попасть внутрь, однако, не удалось. Покормить смогли лишь тех, до кого через высокий забор дотянулась рука. Неожиданно один из добровольцев заметил возле мусорных баков на заднем дворе несколько темных свертков.В пакетах — трупы. Вскоре выяснилось, что они лежат во всех контейнерах для отходов."Сразу позвонили на ветеринарную станцию. Оттуда приехали довольно быстро, помогали нам с эксгумацией. Чуть позже прибыла полиция, а к концу дня — областная прокуратура", — рассказывает зоозащитница Олеся Ахмерова.В общей сложности 90 оледеневших тел: 79 собак и 11 кошек.Кроме того, в мусорных ящиках обнаружили совсем новые сумки-переноски, миски, ошейники, шлейки, намордники и целые упаковки с кормом. А также неиспользованные шприцы и несколько запечатанных коробок с лекарствами — антибиотики и глистогонные."Трупы лежали в пяти метрах от кормушек, за которыми уже начинаются вольеры", — уточняет Ахмерова.Некоторых обитателей приюта забрали волонтеры, чтобы проверить у ветеринара и распределить в другие места. У четырех щенков диагностировали чуму плотоядных в легочной форме (передается воздушно-капельным путем). Через пару дней один из них умер.Теперь предстоит выяснить, по какой причине погибли остальные животные и почему их в буквальном смысле выбросили на помойку."Не вижу другого выхода"История быстро получила огласку в СМИ и соцсетях. В самом приюте поспешили объяснить ситуацию, опубликовав видеообращение."Да, мы собак, которые умерли, клали в контейнер. Не успели вывезти всех: я находилась в больнице. Не успели — вывезем! Пускай нам выписывают штрафы, мы будем нести за это ответственность. Я не вижу другого выхода. Сейчас зима, нам некуда их складывать", — говорит владелица Юлия Климова.Она заверила, что все животные, попадая с улицы, проходят карантин и обязательную вакцинацию. Все необходимые для этого медикаменты закупили."Мы, когда берем к себе, не смотрим: больной, не больной. <…> К сожалению, спасти всех невозможно, особенно щенков. Но основную часть животных удается выходить", — добавляет владелица.По словам Климовой, у приюта есть договор с компанией по утилизации биологических отходов "БиоМир", который действует уже три года.В беседе с корреспондентом РИА Новости представитель организации это подтвердил. Но добавил, что "за все время сотрудничества "Рич" обращался к ним всего один-два раза"."Воюем не первый год"Неясно, за какое время скопилось столько трупов. В видеороликах, опубликованных Климовой, приведены разные данные. В одних говорится, что тела не вывозили четыре месяца, в других — один-два.Хозяева близлежащих участков рассказали агентству, что последний раз мусорные баки забирали 20 января. А значит, 90 трупов туда сложили в течение двух недель.Как благотворительный фонд "Рич" зарегистрирован в октябре 2021-го. До этого несколько лет приют работал как общество с ограниченной ответственностью. В 2022-м фонд получил грант почти в полмиллиона — на дополнительные вольеры для подопечных."Проблемы начались давно. Новых животных постоянно привозят — уже со счета сбилась. А они потом погибают от болезней, условий. Могут месяцами их не выгуливать", — говорит соседка Галина.Трупы, по ее словам, хозяйка складывала в контейнеры на заднем дворе. Из-за этого кругом тошнотворный запах, особенно летом."Здесь у многих, кто хозяйство ведет, вся домашняя птица умерла: куры, гуси. Видимо, инфекция какая-то пошла. А на запах жаловались даже из соседней Михайловки (находится в километре от Юрьевки. — Прим. ред.)", — вспоминает Галина.Односельчане хотели урегулировать конфликт мирно, пытались поговорить. Но Климова на контакт не шла. Написали коллективную жалобу в местную администрацию. Не помогло: там лишь однажды обязали приют вывезти мусор и забыли о проблеме.История может повториться "Рич" не первый раз попадает в поле зрения общественников и правоохранительных органов."В 2020-м была аналогичная история. Мы тогда тоже хотели покормить животных. Кто-то из ребят решил мусорные баки проверить. А там — несколько трупов. Потом оказалось, что по всему периметру закопаны тела. Счет на сотни шел", — рассказывает волонтер Олеся Ахмерова.Прокуратура обязала Климову навести порядок. Питомцев пролечили, стерилизовали. Но через полгода все вернулось на круги своя: хозяйка ездила по городу и без разбора отлавливала бездомных собак и кошек.Неоднократно поступали жалобы от людей, оставлявших там на передержку домашних животных. В приют питомцы поступали здоровыми, а возвращались истощенными и больными. Кто-то даже умер.В областном Управлении ветеринарии на обращения пострадавших ответили, что в "Риче" ежеквартально проводят все профилактические мероприятия. Тем не менее вопросом занимаются прокуроры и полицейские. Пока решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

саратов

саратовская область

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

саратов, саратовская область