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СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2023
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:17
2023-02-10T21:17
2023-02-10T21:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
батальон "азов"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями Мариуполя в ДНР расследует обстоятельства преступлений. Уточняется, что на распространенной видеозаписи зафиксированы сведения о расстреле мирных граждан и поджоге детско-юношеской школы с находившимися в ней гражданскими лицами.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230201/azov-1849022624.html
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мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Батальон "Азов"
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
СК расследует расправы над жителями Мариуполя после видео с признанием боевика "Азова"