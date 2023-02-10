https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html

СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя

СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2023

СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя

Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T21:17

2023-02-10T21:17

2023-02-10T21:17

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

россия

батальон "азов"

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями Мариуполя в ДНР расследует обстоятельства преступлений. Уточняется, что на распространенной видеозаписи зафиксированы сведения о расстреле мирных граждан и поджоге детско-юношеской школы с находившимися в ней гражданскими лицами.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20230201/azov-1849022624.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, батальон "азов"