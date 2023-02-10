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СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/prestupleniya-1851324764.html
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя - РИА Новости, 10.02.2023
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя
Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:17
2023-02-10T21:17
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
батальон "азов"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями Мариуполя в ДНР расследует обстоятельства преступлений. Уточняется, что на распространенной видеозаписи зафиксированы сведения о расстреле мирных граждан и поджоге детско-юношеской школы с находившимися в ней гражданскими лицами.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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мариуполь
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мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), россия, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Батальон "Азов"
21:17 10.02.2023
 
СК расследует расправы боевиков "Азова"* над мирными жителями Мариуполя

СК расследует расправы над жителями Мариуполя после видео с признанием боевика "Азова"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следственный комитет России после видео с признанием боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* в расправах националистов над жителями Мариуполя в ДНР расследует обстоятельства преступлений.

"Участник запрещенного в РФ националистического батальона "Азов"* с позывным "Псих" рассказал о бесчеловечных преступлениях украинских боевиков в отношении жителей города Мариуполя. Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства указанных преступлений, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что на распространенной видеозаписи зафиксированы сведения о расстреле мирных граждан и поджоге детско-юношеской школы с находившимися в ней гражданскими лицами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:58
МИД осудил решение Meta* исключить "Азов"** из списка опасных организаций
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияБатальон "Азов"
 
 
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