https://ria.ru/20230210/poteri-1851199664.html

Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию

Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 10.02.2023

Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию

Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:45

2023-02-10T15:45

2023-02-10T15:45

экономика

цены на нефть

россия

берн (кантон)

сша

сергей гармонин

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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин. "Действительно, ряд швейцарских компаний – среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex – ушли из России, последовав примеру своих западных коллег. Однако в любом случае мы не можем говорить об этом явлении в категориях массового исхода", - сказал Гармонин. С его точки зрения, швейцарские компании принимали подобные решения из-за беспрецедентного давления со стороны Запада. "В результате в угоду политической конъюнктуре швейцарский бизнес, по некоторым российским оценкам, понес потери на общую сумму до 4 миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США", - заявил дипломат. Он отметил, что в деловой среде Швейцарии растет осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с Россией. Гармонин подчеркнул, что российская сторона продолжает фиксировать готовность швейцарских предпринимателей выходить на российский рынок в новых экономических условиях. "Мы будем всячески содействовать этому", - заверил посол.

https://ria.ru/20230210/torgovlya-1851181229.html

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россия

берн (кантон)

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экономика, цены на нефть, россия, берн (кантон), сша, сергей гармонин