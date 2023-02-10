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Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию
Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию
Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:45
2023-02-10T15:45
экономика
цены на нефть
россия
берн (кантон)
сша
сергей гармонин
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин. "Действительно, ряд швейцарских компаний – среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex – ушли из России, последовав примеру своих западных коллег. Однако в любом случае мы не можем говорить об этом явлении в категориях массового исхода", - сказал Гармонин. С его точки зрения, швейцарские компании принимали подобные решения из-за беспрецедентного давления со стороны Запада. "В результате в угоду политической конъюнктуре швейцарский бизнес, по некоторым российским оценкам, понес потери на общую сумму до 4 миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США", - заявил дипломат. Он отметил, что в деловой среде Швейцарии растет осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с Россией. Гармонин подчеркнул, что российская сторона продолжает фиксировать готовность швейцарских предпринимателей выходить на российский рынок в новых экономических условиях. "Мы будем всячески содействовать этому", - заверил посол.
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экономика, цены на нефть, россия, берн (кантон), сша, сергей гармонин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Берн (кантон), США, Сергей Гармонин
15:45 10.02.2023
 
Посол в Берне оценил потери швейцарских компаний, покинувших Россию

Гармонин: ушедшие из России швейцарские компании потеряли до четырех миллиардов долларов

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.
"Действительно, ряд швейцарских компаний – среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex – ушли из России, последовав примеру своих западных коллег. Однако в любом случае мы не можем говорить об этом явлении в категориях массового исхода", - сказал Гармонин.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Посол России ожидает негативной динамики в торговле с Канадой
С его точки зрения, швейцарские компании принимали подобные решения из-за беспрецедентного давления со стороны Запада.
"В результате в угоду политической конъюнктуре швейцарский бизнес, по некоторым российским оценкам, понес потери на общую сумму до 4 миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США", - заявил дипломат.
Он отметил, что в деловой среде Швейцарии растет осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с Россией.
Гармонин подчеркнул, что российская сторона продолжает фиксировать готовность швейцарских предпринимателей выходить на российский рынок в новых экономических условиях. "Мы будем всячески содействовать этому", - заверил посол.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:06
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБерн (кантон)СШАСергей Гармонин
 
 
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