https://ria.ru/20230210/posol-1851117147.html

Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.02.2023

Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:03

2023-02-10T13:03

2023-02-10T13:15

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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.Министерство обороны Молдавии в пятницу заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты", - заявил Водэ.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, молдавия