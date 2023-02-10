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Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.02.2023
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Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.02.2023
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:03
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.Министерство обороны Молдавии в пятницу заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты", - заявил Водэ.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, россия, молдавия
В мире, Россия, Молдавия
13:03 10.02.2023 (обновлено: 13:15 10.02.2023)
 
Посла России вызвали в МИД Молдавии

Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии в Кишиневе
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.
Министерство обороны Молдавии в пятницу заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты", - заявил Водэ.
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