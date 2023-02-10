https://ria.ru/20230210/posol-1851117147.html
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии - РИА Новости, 10.02.2023
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:03
2023-02-10T13:03
2023-02-10T13:15
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, заявил журналистам глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.Министерство обороны Молдавии в пятницу заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило, чьей."Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты", - заявил Водэ.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия
13:03 10.02.2023 (обновлено: 13:15 10.02.2023)
Посла России вызвали в МИД Молдавии
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны