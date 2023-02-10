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Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.02.2023

Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:22

2023-02-10T18:22

2023-02-10T18:22

сергей миронов

владимир путин

россия

федеральное собрание рф

общество

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Он считает, что президент может затронуть тему спецоперации, поддержки участников спецоперации и вопросы обороноспособности государства. Он добавил, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики". "Это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства... Рассчитываю, что президент затронет эти вопросы в своем послании", - уточнил Миронов.

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сергей миронов, владимир путин, россия, федеральное собрание рф, общество, экономика