https://ria.ru/20230210/poslanie-1851266662.html
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.02.2023
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:22
2023-02-10T18:22
2023-02-10T18:22
сергей миронов
владимир путин
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федеральное собрание рф
общество
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Он считает, что президент может затронуть тему спецоперации, поддержки участников спецоперации и вопросы обороноспособности государства. Он добавил, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики". "Это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства... Рассчитываю, что президент затронет эти вопросы в своем послании", - уточнил Миронов.
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сергей миронов, владимир путин, россия, федеральное собрание рф, общество, экономика
Сергей Миронов, Владимир Путин, Россия, Федеральное собрание РФ, Общество, Экономика
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Миронов ожидает, что Путин затронет темы доходов населения и демографии в своем послании
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.
"Это ситуация с доходами населения, на которую прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Еще одна важная тема - это демография. Вы помните, что глава государства постоянно обращается к ней в своих выступлениях", - сказал Миронов РИА Новости.
Он считает, что президент может затронуть тему спецоперации, поддержки участников спецоперации и вопросы обороноспособности государства. Он добавил, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики".
"Это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства... Рассчитываю, что президент затронет эти вопросы в своем послании", - уточнил Миронов.