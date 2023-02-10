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Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.02.2023
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Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 10.02.2023
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:22
2023-02-10T18:22
сергей миронов
владимир путин
россия
федеральное собрание рф
общество
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации. Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Он считает, что президент может затронуть тему спецоперации, поддержки участников спецоперации и вопросы обороноспособности государства. Он добавил, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики". "Это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства... Рассчитываю, что президент затронет эти вопросы в своем послании", - уточнил Миронов.
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сергей миронов, владимир путин, россия, федеральное собрание рф, общество, экономика
Сергей Миронов, Владимир Путин, Россия, Федеральное собрание РФ, Общество, Экономика
18:22 10.02.2023
 
Миронов рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

Миронов ожидает, что Путин затронет темы доходов населения и демографии в своем послании

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов ожидает, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин затронет темы демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.
"Это ситуация с доходами населения, на которую прямо влияют платежи за жилищно-коммунальные услуги... Еще одна важная тема - это демография. Вы помните, что глава государства постоянно обращается к ней в своих выступлениях", - сказал Миронов РИА Новости.
Он считает, что президент может затронуть тему спецоперации, поддержки участников спецоперации и вопросы обороноспособности государства. Он добавил, что "новые военно-политические реалии диктуют пересмотр привычных подходов к регулированию экономики".
"Это, разумеется, специальная военная операция, а в более широком смысле поддержка ее участников и обороноспособности государства... Рассчитываю, что президент затронет эти вопросы в своем послании", - уточнил Миронов.
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 13:27
В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО
 
Сергей МироновВладимир ПутинРоссияФедеральное собрание РФОбществоЭкономика
 
 
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