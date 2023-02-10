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В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО
В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО - РИА Новости, 10.02.2023
В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут новые категории приглашенных,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:27
2023-02-10T13:27
2023-02-10T13:27
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут новые категории приглашенных, включая участников спецоперации. "Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать участников спецоперации в числе новых категорий приглашенных на послание. Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Акцент, по словам Пескова, будет сделан на текущей ситуации - спецоперации, экономики и социальной сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО
Песков не исключил, что на послание Путина пригласят участников спецоперации
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.
"Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать участников спецоперации в числе новых категорий приглашенных на послание.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Акцент, по словам Пескова, будет сделан на текущей ситуации - спецоперации, экономики и социальной сфере.