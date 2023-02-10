https://ria.ru/20230210/poslanie-1851125586.html

В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО

В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО - РИА Новости, 10.02.2023

В Кремле не исключили, что на послание Путина пригласят участников СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут новые категории приглашенных,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:27

2023-02-10T13:27

2023-02-10T13:27

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут новые категории приглашенных, включая участников спецоперации. "Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать участников спецоперации в числе новых категорий приглашенных на послание. Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Акцент, по словам Пескова, будет сделан на текущей ситуации - спецоперации, экономики и социальной сфере.

https://ria.ru/20230111/shaman-1844021722.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия, владимир путин