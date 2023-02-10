Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию
Песков: Путин в послании сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется.
"На текущей ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на что сделает акцент президент в своём послании Федеральному собранию.
На уточняющий вопрос, будет ли сделан акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах, Песков ответил: "Конечно".