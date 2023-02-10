https://ria.ru/20230210/poslanie-1851120624.html

Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию

Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию - РИА Новости, 10.02.2023

Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера, сообщил... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:14

2023-02-10T13:14

2023-02-10T13:14

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию сделает акцент на текущей ситуации - спецоперация, экономика и социальная сфера, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется. "На текущей ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на что сделает акцент президент в своём послании Федеральному собранию. На уточняющий вопрос, будет ли сделан акцент на спецоперации, экономике и социальных проблемах, Песков ответил: "Конечно".

https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, политика, россия