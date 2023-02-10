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Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в Сирию

Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в Сирию - РИА Новости, 10.02.2023

Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в Сирию

Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил гуманитарную помощь в Сирию для пострадавшего от землетрясения населения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:33

2023-02-10T18:33

2023-02-10T19:28

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ доставил гуманитарную помощь в Сирию для пострадавшего от землетрясения населения, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "По указанию президента Российской Федерации спецборт прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с гуманитарной помощью", - сказал собеседник агентства. По его словам, в составе груза общей массой 35 тонн – продукты питания, предметы первой необходимости, комплекты посуды, матрацы и передвижные электростанции. "В ближайшее время ожидается прибытие в Сирию еще одного самолета МЧС России с гумпомощью", - резюмировал представитель ведомства.

россия

сирия

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2023

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Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ Поиск выживших под завалами в Сирии. Видео МЧС РФ 2023-02-10T18:33 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии