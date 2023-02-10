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Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/polsha-1851187076.html
Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины
Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины
Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:16
2023-02-10T15:17
специальная военная операция на украине
украина
польша
матеуш моравецкий
евросоюз
европа
в мире
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с саммита ЕС, проходившего в Брюсселе. По мнению польского премьера, эта тема вскоре вернется за стол переговоров. "Как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о Patriot отодвигалась, так я думаю, что мы и к теме боеприпасов скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - добавил он. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230210/polsha-1851130324.html
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украина, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европа, В мире
15:16 10.02.2023 (обновлено: 15:17 10.02.2023)
 
Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины

Моравецкий заявил, что Польша инициирует в ЕС совместную закупку боеприпасов для Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с саммита ЕС, проходившего в Брюсселе.
"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. Общие закупки, общие заказы были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО и Украины", - сказал Моравецкий, признав, что польское предложение "не было встречено положительной реакцией со стороны некоторых стран".
По мнению польского премьера, эта тема вскоре вернется за стол переговоров. "Как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о Patriot отодвигалась, так я думаю, что мы и к теме боеприпасов скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - добавил он.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
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