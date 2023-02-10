15:16 10.02.2023 (обновлено: 15:17 10.02.2023)
Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины
Моравецкий заявил, что Польша инициирует в ЕС совместную закупку боеприпасов для Украины
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с саммита ЕС, проходившего в Брюсселе.
"Мы вчера поздней ночью обсуждали поставки боеприпасов, которые очень нужны сейчас Украине. Общие закупки, общие заказы были бы в интересах всех стран ЕС, НАТО и Украины", - сказал Моравецкий, признав, что польское предложение "не было встречено положительной реакцией со стороны некоторых стран".
По мнению польского премьера, эта тема вскоре вернется за стол переговоров. "Как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о Patriot отодвигалась, так я думаю, что мы и к теме боеприпасов скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - добавил он.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.