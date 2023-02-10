https://ria.ru/20230210/polsha-1851187076.html

Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины

Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 10.02.2023

Польша инициирует в Евросоюзе совместную закупку боеприпасов для Украины

Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:16

2023-02-10T15:17

специальная военная операция на украине

украина

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 10 фев – РИА Новости. Польша инициирует в Европейском союзе совместную закупку боеприпасов для Украины, сообщил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вернувшись с саммита ЕС, проходившего в Брюсселе. По мнению польского премьера, эта тема вскоре вернется за стол переговоров. "Как и дискуссия о танках казалась в начале совсем невозможной, как дискуссия о Patriot отодвигалась, так я думаю, что мы и к теме боеприпасов скоро вернемся на следующем саммите ЕС", - добавил он. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230210/polsha-1851130324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, европа, в мире