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СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши - РИА Новости, 10.02.2023
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СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши
СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши
Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:41
2023-02-10T15:26
польша
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель издания NDP Марек Галась."Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!" — написал автор статьи.Журналист утверждает, что Киев постепенно готовится отдать свои западные территории Варшаве. Галась указал на то, что во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове упоминается возможная передача городских территорий под юрисдикцию другого государства.Он также считает, что Польша наращивает военную силу в стране с помощью иностранного вооружения для того, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе бывшие территории Украины от возможных восстаний последователей идеологии фашизма.В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
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польша, украина, россия, в мире
Польша, Украина, Россия, В мире
13:41 10.02.2023 (обновлено: 15:26 10.02.2023)
 
СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши

NDP: Польша готовится к конфликтам с украинскими неонацистами

© Фото : Wojska Obrony TerytorialnejВоеннослужащие территориальной обороны Польши
Военнослужащие территориальной обороны Польши - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Wojska Obrony Terytorialnej
Военнослужащие территориальной обороны Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель издания NDP Марек Галась.
"Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!" — написал автор статьи.
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Журналист утверждает, что Киев постепенно готовится отдать свои западные территории Варшаве. Галась указал на то, что во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове упоминается возможная передача городских территорий под юрисдикцию другого государства.

"Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно и запущен с первых дней специальной военной операции России", — предположил обозреватель.

Он также считает, что Польша наращивает военную силу в стране с помощью иностранного вооружения для того, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе бывшие территории Украины от возможных восстаний последователей идеологии фашизма.

"Есть ли смысл возвращаться к произошедшим много лет назад событиям в условиях, когда Украина пропитана фашистской идеологией, а ее история давно переписана и изучается в соответствии с бандеровской идеологией? Наверное, уже нет, а после вступления в силу пакта Дуды — Зеленского о передаче исторических земель поляков снова будут считать оккупантами. И тогда уже Польша наверняка не избежит новой Волынской резни", — подытожил обозреватель.

В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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