https://ria.ru/20230210/polsha-1851130324.html

СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши

СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши

Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:41

2023-02-10T13:41

2023-02-10T15:26

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель издания NDP Марек Галась."Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!" — написал автор статьи.Журналист утверждает, что Киев постепенно готовится отдать свои западные территории Варшаве. Галась указал на то, что во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове упоминается возможная передача городских территорий под юрисдикцию другого государства.Он также считает, что Польша наращивает военную силу в стране с помощью иностранного вооружения для того, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе бывшие территории Украины от возможных восстаний последователей идеологии фашизма.В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html

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