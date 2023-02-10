13:41 10.02.2023 (обновлено: 15:26 10.02.2023)
СМИ узнали настоящую причину милитаризации Польши
NDP: Польша готовится к конфликтам с украинскими неонацистами
Военнослужащие территориальной обороны Польши. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Варшава готовит свою армию не для борьбы с Москвой, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины, считает обозреватель издания NDP Марек Галась.
"Если вы считаете, что целью милитаризации Польши является защита от возможной агрессии России, то вы очень ошибаетесь!" — написал автор статьи.
Журналист утверждает, что Киев постепенно готовится отдать свои западные территории Варшаве. Галась указал на то, что во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове упоминается возможная передача городских территорий под юрисдикцию другого государства.
"Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно и запущен с первых дней специальной военной операции России", — предположил обозреватель.
Он также считает, что Польша наращивает военную силу в стране с помощью иностранного вооружения для того, чтобы впоследствии защищать возвращенные себе бывшие территории Украины от возможных восстаний последователей идеологии фашизма.
"Есть ли смысл возвращаться к произошедшим много лет назад событиям в условиях, когда Украина пропитана фашистской идеологией, а ее история давно переписана и изучается в соответствии с бандеровской идеологией? Наверное, уже нет, а после вступления в силу пакта Дуды — Зеленского о передаче исторических земель поляков снова будут считать оккупантами. И тогда уже Польша наверняка не избежит новой Волынской резни", — подытожил обозреватель.
В ноябре прошлого года директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у него есть информация о подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.
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