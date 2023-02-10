https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:56
россия
польша
москва
в мире
сергей андреев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_25:0:736:400_1920x0_80_0_0_81367056d1664deed38df420db466471.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать придется", заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев."Объем наполнения наших отношений стремится к нулю, и контакты, взаимодействие разрываются в последних остающихся сферах, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем, уровень их не понижаем, исходя из того, что даже в самые конфликтные периоды дипотношения должны сохраняться, каналы общения должны сохраняться, потому что рано или поздно разговаривать придется", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html
россия
польша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125784/88/1257848879_114:0:647:400_1920x0_80_0_0_db72e47bca00dc673a8d2f22ffb8b11a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, москва, в мире, сергей андреев (дипломат)
Россия, Польша, Москва, В мире, Сергей Андреев (дипломат)
10:49 10.02.2023 (обновлено: 10:56 10.02.2023)
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Посол России в Польше Андреев заявил, что отношения Москвы и Варшавы стремятся к нулю