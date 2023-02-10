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Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
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Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол
Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:49
2023-02-10T10:56
россия
польша
москва
в мире
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать придется", заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев."Объем наполнения наших отношений стремится к нулю, и контакты, взаимодействие разрываются в последних остающихся сферах, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем, уровень их не понижаем, исходя из того, что даже в самые конфликтные периоды дипотношения должны сохраняться, каналы общения должны сохраняться, потому что рано или поздно разговаривать придется", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, польша, москва, в мире, сергей андреев (дипломат)
Россия, Польша, Москва, В мире, Сергей Андреев (дипломат)
10:49 10.02.2023 (обновлено: 10:56 10.02.2023)
 
Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол

Посол России в Польше Андреев заявил, что отношения Москвы и Варшавы стремятся к нулю

© Фото : Посольство России в ПольшеЗдание посольства России в Варшаве
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Посольство России в Польше
Здание посольства России в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать придется", заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
"Объем наполнения наших отношений стремится к нулю, и контакты, взаимодействие разрываются в последних остающихся сферах, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем, уровень их не понижаем, исходя из того, что даже в самые конфликтные периоды дипотношения должны сохраняться, каналы общения должны сохраняться, потому что рано или поздно разговаривать придется", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:23
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России
 
РоссияПольшаМоскваВ миреСергей Андреев (дипломат)
 
 
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