https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол

Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023

Отношения России и Польши стремятся к нулю, заявил посол

Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:49

2023-02-10T10:49

2023-02-10T10:56

россия

польша

москва

в мире

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Польши стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку "рано или поздно разговаривать придется", заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев."Объем наполнения наших отношений стремится к нулю, и контакты, взаимодействие разрываются в последних остающихся сферах, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы ни с кем дипломатические отношения по собственной инициативе не разрываем, уровень их не понижаем, исходя из того, что даже в самые конфликтные периоды дипотношения должны сохраняться, каналы общения должны сохраняться, потому что рано или поздно разговаривать придется", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html

россия

польша

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, москва, в мире, сергей андреев (дипломат)