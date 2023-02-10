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МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России - РИА Новости, 10.02.2023
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МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России - РИА Новости, 10.02.2023
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России
МИД Польши открыто склоняет местный дипломатический корпус к разрыву контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше, заявил посол РФ в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:23
2023-02-10T10:46
политика
польша
россия
сергей андреев (дипломат)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МИД Польши открыто склоняет местный дипломатический корпус к разрыву контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."МИД Польши в открытую склоняет здешний дипкорпус к разрыву контактов с послом России, временным поверенным Белоруссии, затягивает выдачу виз нашим сотрудникам, которые оформляются на замену тем, которые заканчивают командировки, затрудняют страхование автотранспорта", - сказал Андреев в эфире "России 24".Он добавил, что в целом новой чертой отношений Варшавы и Москвы в последнем году стало создание польской стороной самых неблагоприятных условий для работы посольства и генеральных консульств России.
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политика, польша, россия, сергей андреев (дипломат)
Политика, Польша, Россия, Сергей Андреев (дипломат)
10:23 10.02.2023 (обновлено: 10:46 10.02.2023)
 
МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России

Посол Андреев: МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам российской миссии

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МИД Польши открыто склоняет местный дипломатический корпус к разрыву контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"МИД Польши в открытую склоняет здешний дипкорпус к разрыву контактов с послом России, временным поверенным Белоруссии, затягивает выдачу виз нашим сотрудникам, которые оформляются на замену тем, которые заканчивают командировки, затрудняют страхование автотранспорта", - сказал Андреев в эфире "России 24".
Он добавил, что в целом новой чертой отношений Варшавы и Москвы в последнем году стало создание польской стороной самых неблагоприятных условий для работы посольства и генеральных консульств России.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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