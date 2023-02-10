https://ria.ru/20230210/polsha-1851042461.html

МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России

МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России - РИА Новости, 10.02.2023

МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России

МИД Польши открыто склоняет местный дипломатический корпус к разрыву контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше, заявил посол РФ в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:23

2023-02-10T10:23

2023-02-10T10:46

политика

польша

россия

сергей андреев (дипломат)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МИД Польши открыто склоняет местный дипломатический корпус к разрыву контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев."МИД Польши в открытую склоняет здешний дипкорпус к разрыву контактов с послом России, временным поверенным Белоруссии, затягивает выдачу виз нашим сотрудникам, которые оформляются на замену тем, которые заканчивают командировки, затрудняют страхование автотранспорта", - сказал Андреев в эфире "России 24".Он добавил, что в целом новой чертой отношений Варшавы и Москвы в последнем году стало создание польской стороной самых неблагоприятных условий для работы посольства и генеральных консульств России.

https://ria.ru/20230210/polsha-1850987574.html

польша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, польша, россия, сергей андреев (дипломат)