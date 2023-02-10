https://ria.ru/20230210/polsha-1850987574.html

Польша готова спасти мир от России

Польша готова спасти мир от России - РИА Новости, 10.02.2023

Польша готова спасти мир от России

Премьер-министр Польши пан Моравецкий дал интервью миланской газете Corriere della Sera, в котором — чтобы местным читателям понятнее было — рассуждал... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:00

2023-02-10T08:09

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Премьер-министр Польши пан Моравецкий дал интервью миланской газете Corriere della Sera, в котором — чтобы местным читателям понятнее было — рассуждал совершенно в манере местночтимого героя Катона Старшего. Который каждое свое выступление в сенате — безотносительно к тому, какому вопросу оно было посвящено, — заканчивал обязательным Ceterum censeo Carthaginem delendam esse — "Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен". Да и физиономически пан премьер, который на всех его изображениях выглядит как будто чего-то нехорошего наелся, имеет редкостное портретное сходство с Катоном Старшим, тоже, вероятно, страдавшим от неправильного питания.Но, в отличие от Катона, зацикленного на Карфагене, Моравецкий думает, что уничтожена должна быть Россия. Эту мысль он повторяет к месту и не к месту — примерно как В. А. Зеленский все свои выступления и перед любой аудиторией завершает просьбой: "Дайте денег".Пан объясняет: "Происходящее на Украине — экзистенциальная угроза как для Польши, так и для всей Европы. Совершенно уничтожить Россию есть необходимая государственная потребность как Польши, так и Европы". И никакая дипломатия тут не может быть уместна, ибо "с террористами не ведут переговоры". Только полный разгром и последующая депутинизация, чтобы русский империализм был уничтожен с корнями и никогда более не угрожал Польше и Европе.Здесь несколько важных моментов.Во-первых, экзистенциальный характер противостояния. Если Россия победит, жизнь потеряет смысл. Причем в толковании Моравецкого "победит" значит "не потерпит окончательного поражения". Всякие компромиссные решения — это также победа России. Как по формуле Н. С. Хрущева: "Небольшое противоречие по земельному вопросу — кто кого в землю закопает". И в Москве могут напомнить не менее четкую формулу борца за гуманизм и дело мира Аркадия Варламовича Велюрова: "Заметьте, не я это предложил".Во-вторых, здесь не просто трепет ясновельможных забот. Польша выступает от имени всей Европы, претендуя на то, чтобы являться руководящей и направляющей силой всего Старого Континента. И Моравецкий говорит как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.Здесь интересно, что местом проповеди он избрал Италию, которая довольно нетверда в экзистенциальных верованиях, не в пример, допустим, странам более северным вроде Британии или Голландии. Причем малодушием поражен не только простой народ. Министры, в том числе ключевые вроде глав МО и МИД, тоже довольно шатки в вере. Похоже, урок, преподанный им Муссолини в 1942 году — "Не будите лиха зря, не воюйте с русскими", — остаточно продолжает действовать. Во всяком случае, охота принимать в чужом пиру похмелье недостаточно велика.Но малодушие преодолевают пламенным благовествованием. Раньше о польском мессианстве и о польском визионере Анджее Товянском (1799-1879), учившем, что через Польшу мир возродится, знали только полонисты и (причем далеко не все) историки философии. Сегодня среди панов пошло такое крутое мессианство, что знание истоков, возможно, понадобится и более широкому кругу лиц.Либо без знакомства с истоками останется лишь констатировать: "Паранойя, как и было сказано".Но, вообще-то, не смешно. Хоть мессианство, хоть паранойя в сегодняшней Варшаве достигают такого градуса, что делается неясным, можно ли выйти из такого состояния без больших потрясений. Когда бы это касалось одной лишь Польши, оставалось бы только развести руками: знать, судьба такая, тем более что далеко не в первый раз.К сожалению, нет уверенности, что расплачиваться за граничащий с безумием гонор будет одна Речь Посполитая. При выдающемся ничтожестве нынешнего правящего класса Европы пламенный польский мессия, исполненный веры в свое высшее призвание, имеет шансы наломать дров не только на территории теперешних польских воеводств. Черчилль, знавший о такой особенности польского политикума, высказывал Сталину в Ялте опасение, что аппетиты польского гуся могут привести его к несварению желудка.Когда теперь пан Моравецкий, забывший (или никогда не знавший) полезное правило Parlez pour vous, monsieur (русский вариант — "Отучаемся говорить за всех"), уже претендует на то, чтобы выступать в качестве властного рупора всей Европы, Старому Континенту может не поздоровиться. Нация-мессия это умеет — мастерство не пропьешь.

https://ria.ru/20230209/polsha-1850779265.html

https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html

https://ria.ru/20230206/skandal-1849922822.html

https://ria.ru/20230206/denatsifikatsiya-1850147823.html

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политика, польша, россия, европа, в мире