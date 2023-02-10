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В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба"
В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 10.02.2023
В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в пяти городах Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:03
2023-02-10T15:03
2023-02-10T15:03
общество
красноярск
красноярский край
минусинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 10 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в пяти городах Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. В начале февраля режим "черного неба" вводился в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове на несколько дней. "Режим НМУ вводится Среднесибирским УГМС с 19.00 часов 10 февраля до 19.00 часов 13 февраля сразу в пяти городах края: в Красноярске, в Минусинске, в Ачинске, в Назарове, в Лесосибирске", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в этот период Роспотребнадзор усиливает мониторинг атмосферы в городах. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.
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общество, красноярск, красноярский край, минусинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экология, россия
Общество, Красноярск, Красноярский край, Минусинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экология, Россия
В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба"
Режим "черного неба" ввели в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове и Лесосибирске