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В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба"

В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 10.02.2023

В пяти городах Красноярского края ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в пяти городах Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:03

2023-02-10T15:03

2023-02-10T15:03

общество

красноярск

красноярский край

минусинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 10 фев – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в пяти городах Красноярского края, сообщает региональный главк Роспотребнадзора. В начале февраля режим "черного неба" вводился в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове на несколько дней. "Режим НМУ вводится Среднесибирским УГМС с 19.00 часов 10 февраля до 19.00 часов 13 февраля сразу в пяти городах края: в Красноярске, в Минусинске, в Ачинске, в Назарове, в Лесосибирске", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в этот период Роспотребнадзор усиливает мониторинг атмосферы в городах. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

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общество, красноярск, красноярский край, минусинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экология, россия