https://ria.ru/20230210/pogibshie-1851321250.html

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

В Турции выросло количество жертв землетрясения на юго-востоке страны, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T21:06

2023-02-10T21:06

2023-02-10T22:19

в мире

турция

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. В Турции выросло количество жертв землетрясения на юго-востоке страны, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.Как рассказал в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, в ликвидации последствий катастрофы с учетом команд, прибывших из других стран, принимают участие более 141 тысячи человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230210/arkhitektor-1851278737.html

турция

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кахраманмараш

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Наталья Макарова

в мире, турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган