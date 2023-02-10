https://ria.ru/20230210/podelki-1851318540.html

Из бумаги, текстиля, пластика: поделки в детсад и школу на 23 февраля

Поделки на 23 февраля своими руками в детский сад и школу

Из бумаги, текстиля, пластика: поделки в детсад и школу на 23 февраля

Поделки на 23 февраля своими руками готовят дети в детском саду, начальных классах школы и дома, чтобы порадовать защитников Отечества. Подборка мастер-классов... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:55

2023-02-10T20:55

2023-02-10T20:55

дети

семья

общество

россия

23 февраля

день защитника отечества

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поделки на 23 февраля своими руками готовят дети в детском саду, начальных классах школы и дома, чтобы порадовать защитников Отечества. Подборка мастер-классов для детей младшей, средней и старшей группы, варианты подарков из бумаги, текстиля, дерева – в материале РИА Новости.Поделки на 23 февраля"23 февраля, в День защитника Отечества, поздравления традиционно получают мужчины и мальчики – как будущие защитники Отчизны. Но этот праздник шире: это день и мужчин, и женщин, которые несут службу, а также праздник военных, медиков, ветеранов", – комментирует Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок".Малышам в детских садах и школьникам младших классов дают задание сделать ко Дню защитника Отечества подарки для выставок и детских конкурсов. Можно выбрать любой вариант отвечающий тематике праздника – символику государства, военную технику, изображения самих защитников и т.д.Из чего делатьДетские поделки, выполненные своими руками, могут быть сделаны из цветной бумаги, пластилина, картона, пластиковых бутылок, спичечных коробков, палочек от мороженного, карандашей, трубочек для коктейля, губки, одноразовых тарелок, пластиковые бутылок, туалетных втулок, крупы, кусочков ткани и других подручных материалов.Выполнять поделки можно в разных техниках:Из бумагиПо словам Анастасии Муравьевой, самым простым вариантом может стать детский рисунок, посвященный празднику, или открытка, выполненная из сложенного пополам листа А4. На внешней стороне открытки можно нарисовать рисунок или выполнить аппликацию, которая может быть плоской или объёмной, с элементами оригами. Также открытка может иметь объемный вкладыш, который разворачивается при раскрывании. Важно написать тёплые слова и пожелания адресату.Поделки, выполненные из бумаги или картона, как правило, несложны в исполнении, материалы доступны, а многочисленные идеи можно почерпнуть на просторах интернета, доработать или придумать самим.Из тканиБольше опыта потребуются для изготовления поделки из текстильных материалов. И взрослым и детям пригодятся навыки шитья. Анастасия Муравьева предлагает сшить к празднику прихватку, стильный фартук, текстильную куклу или теплый флисовый снуд. Полезным подарком для мужчин будет поясная сумка для рабочих инструментов, изготовить которую можно на основе пояса и карманов от старых потертых джинсов.Из пряжиУ любителей вязания тоже большое поле для творчества и фантазии. Эксперт рекомендует связать для защитников, например, тёплые носки. Поделки и подарки могут быть с юмором, например, связанные крючком тапочки в форме танка. В популярной технике амигуруми (японская техника вязания) можно изготовить тематическую игрушку или брелок.Из дереваАнастасия Муравьева отмечает, что в учебных мастерских под надзором опытного специалиста или учителя можно изготовить поделки к 23 февраля из дерева и металла: разделочные доски, скалки, толкушки, ажурную скульптуру из проволоки или тиснение по фольге. Не стоит забывать про технику безопасности при выжигании и росписи по дереву.Поделки в детский сад и школуПри выборе варианта поделки к празднику важно учитывать уровень творческих способностей детей. Так, малышам младшей группы можно предложить сделать вместе подарок для папы, брата, дедушки или дяди из пластилина, бумаги или картона, заранее подготовив нужные материалы и инструменты, вырезать детали. Дети средней и старшей группы с интересом мастерят аппликации и объемные поделки. А школьники начальных классов могут самостоятельно и при помощи родителей и учителей сделать оригинальные подарки к 23 февраля.Звезда для герояПростая поделка в форме звезды для защитников Отечества под силу даже маленьким рукодельницам. Из плотной бумаги или картона можно вырезать звезду и декорировать ее пластилином или блестками, кроме того, можно смазать ее клеем ПВА и украсить цветным песком в цвете флага страны или выложить крупами. Малыши плохо владеют техникой вырезания, поэтому им стоит предложить поделки из мягкого пластилина. А дети постарше могут изготовить объемную звезду в технике оригами.Матрос или солдатикИз спичечных коробок вместе с детьми можно сделать морячка или солдатикаИнструменты и материалы:Процесс изготовления:Дизайн можно придумывать самостоятельно. Таким образом, легко сделать моряка, солдата, летчика – варианты неограниченны.СамолетК празднику можно смастерить вместе с детьми постарше красочный самолет из пластиковой бутылки.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:РакетаРакету для космических путешествий легко сделать с ребятами разных возрастов.Материалы и инструменты:Процесс изготовления:Оригинальные идеи поделокДаже купленные в магазине вещи можно интересно оформить. Так, например, носки можно красиво упаковать в форме танка. Корабли, танки, пушки и другие атрибуты легко собрать из конфет и шоколадок. Для этих целей потребуются клеевой пистолет, упаковочные ленты.

https://ria.ru/20230131/23_fevralya-1848760861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дети, семья, общество, россия, 23 февраля, день защитника отечества