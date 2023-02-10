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СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/plennye-1851339732.html
СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных
СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных
Боевиком украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, оказался житель Житомирской области Сергей Макаренко, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:36
2023-02-10T23:57
специальная военная операция на украине
житомирская область
артемовск
вооруженные силы украины
макеевка
в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Боевиком украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, оказался житель Житомирской области Сергей Макаренко, сообщается на сайте телеканала RT.Уточняется, что после обнародования информации о своей личности злоумышленник выложил в интернет видеообращение. Среди прочего он заявил, что российские военные якобы не были пленными. По словам Макаренко, во время боя они сами вышли на позиции ВСУ.Видео жестокой расправы над солдатами появилось в соцсетях 8 февраля. На нем запечатлено, как украинские националисты расспрашивают трех мужчин в российской военной форме. Пленные при этом лежат на земле без оружия, держа руки за головами. После того как один из них не отвечает на вопрос, украинский боевик почти в упор несколько раз стреляет ему в голову. Предположительно, боевики ВСУ убили трех пленных. По данным СМИ, видео с жестоким убийством сняли в пригородах Артемовска, где сейчас идут ожесточенные бои. Автором ролика оказался кадровый военнослужащий украинской армии Сергей Макаренко."Говорят, что пленных расстреляли... Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: "Мы сдаемся", — приводятся на сайте RT слова Макаренко в ролике, который он разместил на своей странице в соцсетях. Боевик также добавил, что гордится тем днем. Отмечается, что на странице Макаренко в соцсетях опубликовано другое видео, в котором его товарищи под смех автора ролика позируют над телами убитых, предположительно, запись была сделана сразу после расправы над российскими пленными. В материале уточняется, что это не первое преступление украинских националистов в отношении российских военных. Причем о незаконных казнях и пытках становится известно в том числе после того, как украинские боевики сами публикуют видео в соцсетях."В ноябре в Сети появилась запись, на которой расстреливают не менее 11 безоружных российских военных. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в ЛНР. Судя по кадрам, солдаты попали в окружение в частном доме. Они выходят из него и ложатся на землю без оружия. Украинские военные — мужчины в форме с желтыми повязками — спрашивают, кто из пленных — офицер, а затем на видео слышны выстрелы. На другом ролике, снятом с квадрокоптера, видны тела расстрелянных. СК тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html
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житомирская область, артемовск, вооруженные силы украины, макеевка, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Макеевка, В мире, Украина
23:36 10.02.2023 (обновлено: 23:57 10.02.2023)
 
СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных

RT: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Боевиком украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, оказался житель Житомирской области Сергей Макаренко, сообщается на сайте телеканала RT.

"Установлена личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко", — говорится в публикации.

Уточняется, что после обнародования информации о своей личности злоумышленник выложил в интернет видеообращение. Среди прочего он заявил, что российские военные якобы не были пленными. По словам Макаренко, во время боя они сами вышли на позиции ВСУ.
Видео жестокой расправы над солдатами появилось в соцсетях 8 февраля. На нем запечатлено, как украинские националисты расспрашивают трех мужчин в российской военной форме. Пленные при этом лежат на земле без оружия, держа руки за головами. После того как один из них не отвечает на вопрос, украинский боевик почти в упор несколько раз стреляет ему в голову.
Предположительно, боевики ВСУ убили трех пленных. По данным СМИ, видео с жестоким убийством сняли в пригородах Артемовска, где сейчас идут ожесточенные бои. Автором ролика оказался кадровый военнослужащий украинской армии Сергей Макаренко.
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"Говорят, что пленных расстреляли... Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: "Мы сдаемся", — приводятся на сайте RT слова Макаренко в ролике, который он разместил на своей странице в соцсетях. Боевик также добавил, что гордится тем днем.
Отмечается, что на странице Макаренко в соцсетях опубликовано другое видео, в котором его товарищи под смех автора ролика позируют над телами убитых, предположительно, запись была сделана сразу после расправы над российскими пленными.
В материале уточняется, что это не первое преступление украинских националистов в отношении российских военных. Причем о незаконных казнях и пытках становится известно в том числе после того, как украинские боевики сами публикуют видео в соцсетях.
"В ноябре в Сети появилась запись, на которой расстреливают не менее 11 безоружных российских военных. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в ЛНР. Судя по кадрам, солдаты попали в окружение в частном доме. Они выходят из него и ложатся на землю без оружия. Украинские военные — мужчины в форме с желтыми повязками — спрашивают, кто из пленных — офицер, а затем на видео слышны выстрелы. На другом ролике, снятом с квадрокоптера, видны тела расстрелянных. СК тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", — говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьАртемовскВооруженные силы УкраиныМакеевкаВ миреУкраина
 
 
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