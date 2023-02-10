https://ria.ru/20230210/plennye-1851339732.html

СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных

СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ: установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных

Боевиком украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, оказался житель Житомирской области Сергей Макаренко, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:36

2023-02-10T23:36

2023-02-10T23:57

специальная военная операция на украине

житомирская область

артемовск

вооруженные силы украины

макеевка

в мире

украина

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Боевиком украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, оказался житель Житомирской области Сергей Макаренко, сообщается на сайте телеканала RT.Уточняется, что после обнародования информации о своей личности злоумышленник выложил в интернет видеообращение. Среди прочего он заявил, что российские военные якобы не были пленными. По словам Макаренко, во время боя они сами вышли на позиции ВСУ.Видео жестокой расправы над солдатами появилось в соцсетях 8 февраля. На нем запечатлено, как украинские националисты расспрашивают трех мужчин в российской военной форме. Пленные при этом лежат на земле без оружия, держа руки за головами. После того как один из них не отвечает на вопрос, украинский боевик почти в упор несколько раз стреляет ему в голову. Предположительно, боевики ВСУ убили трех пленных. По данным СМИ, видео с жестоким убийством сняли в пригородах Артемовска, где сейчас идут ожесточенные бои. Автором ролика оказался кадровый военнослужащий украинской армии Сергей Макаренко."Говорят, что пленных расстреляли... Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: "Мы сдаемся", — приводятся на сайте RT слова Макаренко в ролике, который он разместил на своей странице в соцсетях. Боевик также добавил, что гордится тем днем. Отмечается, что на странице Макаренко в соцсетях опубликовано другое видео, в котором его товарищи под смех автора ролика позируют над телами убитых, предположительно, запись была сделана сразу после расправы над российскими пленными. В материале уточняется, что это не первое преступление украинских националистов в отношении российских военных. Причем о незаконных казнях и пытках становится известно в том числе после того, как украинские боевики сами публикуют видео в соцсетях."В ноябре в Сети появилась запись, на которой расстреливают не менее 11 безоружных российских военных. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в ЛНР. Судя по кадрам, солдаты попали в окружение в частном доме. Они выходят из него и ложатся на землю без оружия. Украинские военные — мужчины в форме с желтыми повязками — спрашивают, кто из пленных — офицер, а затем на видео слышны выстрелы. На другом ролике, снятом с квадрокоптера, видны тела расстрелянных. СК тогда возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

артемовск

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житомирская область, артемовск, вооруженные силы украины, макеевка, в мире, украина