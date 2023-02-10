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В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными - РИА Новости, 10.02.2023
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В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными
В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными - РИА Новости, 10.02.2023
В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными
УВКПЧ ООН считает, что опубликованное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:12
2023-02-10T17:54
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. УВКПЧ ООН считает, что опубликованное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не оправдывает этот поступок, заявила РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ Марта Уртадо."Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно подлинное", - сказала она.Уртадо добавила, что ООН также известно о другом видео, появившемся на платформах социальных сетей, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных группы "Вагнер"."Эти оправдания не дают оправдания действиям солдата в соответствии с международным гуманитарным правом", - уточнила пресс-секретарь.Она уточнила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине попытается собрать и проанализировать больше информации об инциденте.Ранее министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины, постыдно молчание международных структур.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html
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в мире, оон, украина, россия, владимир путин, донбасс
В мире, ООН, Украина, Россия, Владимир Путин, Донбасс
17:12 10.02.2023 (обновлено: 17:54 10.02.2023)
 
В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными

В УВКПЧ ООН видео с кадрами расстрела российских пленных боевиками ВСУ сочли подлинными

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкФлаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. УВКПЧ ООН считает, что опубликованное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не оправдывает этот поступок, заявила РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ Марта Уртадо.
"Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно подлинное", - сказала она.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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МИД назвал постыдной реакцию Запада на расстрел российских пленных
Уртадо добавила, что ООН также известно о другом видео, появившемся на платформах социальных сетей, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных группы "Вагнер".
"Эти оправдания не дают оправдания действиям солдата в соответствии с международным гуманитарным правом", - уточнила пресс-секретарь.
Она уточнила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине попытается собрать и проанализировать больше информации об инциденте.
Ранее министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины, постыдно молчание международных структур.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пленный украинский военный о расстреле мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 04:35Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя
 
В миреООНУкраинаРоссияВладимир ПутинДонбасс
 
 
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