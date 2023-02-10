https://ria.ru/20230210/plennye-1851237066.html

В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными

В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными - РИА Новости, 10.02.2023

В ООН видео с кадрами расстрела российских пленных сочли подлинными

УВКПЧ ООН считает, что опубликованное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:12

2023-02-10T17:12

2023-02-10T17:54

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости. УВКПЧ ООН считает, что опубликованное в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не оправдывает этот поступок, заявила РИА Новости пресс-секретарь УВКПЧ Марта Уртадо."Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно подлинное", - сказала она.Уртадо добавила, что ООН также известно о другом видео, появившемся на платформах социальных сетей, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных группы "Вагнер"."Эти оправдания не дают оправдания действиям солдата в соответствии с международным гуманитарным правом", - уточнила пресс-секретарь.Она уточнила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине попытается собрать и проанализировать больше информации об инциденте.Ранее министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины, постыдно молчание международных структур.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html

https://ria.ru/20230204/rasstrel-1849686414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, украина, россия, владимир путин, донбасс