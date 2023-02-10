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Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+ - РИА Новости, 10.02.2023
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Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+ - РИА Новости, 10.02.2023
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+
Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
александр новак
опек
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается "ценового потолка". В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил он. "С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой целью РФ сокращает добычу нефти и были ли консультации с ОПЕК+. Он также уточнил, что лучше с данными вопросами обратиться к вице-премьеру Александру Новаку, так как это его заявление.
https://ria.ru/20230210/neft-1851068216.html
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Александр Новак, ОПЕК
13:19 10.02.2023
 
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+

Песков: Россия обсуждала с участниками ОПЕК+ планы по решению о сокращении добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается "ценового потолка". В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:32
Россия в марте добровольно сократит добычу нефти
"С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой целью РФ сокращает добычу нефти и были ли консультации с ОПЕК+.
Он также уточнил, что лучше с данными вопросами обратиться к вице-премьеру Александру Новаку, так как это его заявление.
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:57
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять текущие параметры сделки
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий ПесковАлександр НовакОПЕК
 
 
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