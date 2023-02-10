https://ria.ru/20230210/peskov-1851121884.html
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+ - РИА Новости, 10.02.2023
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+
Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
2023-02-10T13:19
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
александр новак
опек
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по принятию решения о сокращении добычи нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается "ценового потолка". В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил он. "С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой целью РФ сокращает добычу нефти и были ли консультации с ОПЕК+. Он также уточнил, что лучше с данными вопросами обратиться к вице-премьеру Александру Новаку, так как это его заявление.
https://ria.ru/20230210/neft-1851068216.html
https://ria.ru/20230201/opek-1849022348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Александр Новак, ОПЕК
Песков рассказал о переговорах с участниками ОПЕК+
Песков: Россия обсуждала с участниками ОПЕК+ планы по решению о сокращении добычи нефти