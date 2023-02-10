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Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/peregovory-1851058375.html
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными
Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:07
2023-02-10T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
дмитрий любинский
россия
украина
вена
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Любинский добавил, что "хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит".
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австрия
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в мире, австрия, дмитрий любинский, россия, украина, вена, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Дмитрий Любинский, Россия, Украина, Вена, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:07 10.02.2023
 
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными

Посол Любинский заявил, что площадка Вены для контактов России и Украины исключена

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Любинский добавил, что "хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияДмитрий ЛюбинскийРоссияУкраинаВенаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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