https://ria.ru/20230210/peregovory-1851058375.html
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными
Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:07
2023-02-10T11:07
2023-02-10T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
дмитрий любинский
россия
украина
вена
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Любинский добавил, что "хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит".
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html
австрия
россия
украина
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, дмитрий любинский, россия, украина, вена, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Дмитрий Любинский, Россия, Украина, Вена, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными
Посол Любинский заявил, что площадка Вены для контактов России и Украины исключена
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Любинский добавил, что "хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит".