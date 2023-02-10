https://ria.ru/20230210/peregovory-1851058375.html

Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными

Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными - РИА Новости, 10.02.2023

Посол в Австрии назвал переговоры с Украиной в Вене невозможными

Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:07

2023-02-10T11:07

2023-02-10T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий любинский

россия

украина

вена

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Площадка Вены для контакта Москвы и Киева исключена - сейчас Австрия не может быть нейтральным брокером в международных делах, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Что же касается Вены в качестве потенциальной переговорной площадки, то это – вопрос риторический, на современном этапе я это полностью исключаю. Безоговорочно встав на сторону Киева и деятельно участвуя во всех антироссийских рестрикциях и шагах так называемого "цивилизованного Запада", Австрия сейчас по определению не может претендовать на роль нейтрального, независимого брокера в международных делах", - заявил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Любинский добавил, что "хотя австрийские политики периодически делают какие-то общего плана заявления на этот счет, абсолютно ничего конкретного за этим не стоит".

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, дмитрий любинский, россия, украина, вена, ситуация в днр и лнр