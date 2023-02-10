https://ria.ru/20230210/pentagon-1851200667.html

СМИ: Пентагон призвал возобновить финансирование программ на Украине

СМИ: Пентагон призвал возобновить финансирование программ на Украине - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ: Пентагон призвал возобновить финансирование программ на Украине

Пентагон призывает конгресс США возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии российской специальной военной... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:47

2023-02-10T15:47

2023-02-10T15:47

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пентагон призывает конгресс США возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии российской специальной военной операции, в случае одобрения спецназ США якобы может нанимать украинцев, в том числе для "слежения за передвижением войск" РФ, сообщает газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников. "Пентагон призывает конгресс возобновить финансирование пары сверхсекретных программ на Украине, приостановленных в преддверии российского вторжения в прошлом году. В случае одобрения этот шаг позволит американским войскам спецназначения использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что американские военные чиновники готовят соответствующее предложение на ближайшие месяцы, когда конгресс начнет работу по финансированию программ Пентагона. В случае одобрения программы могут возобновиться уже в 2024 году, пишет издание. В то же время, по данным газеты, неясно, позволит ли руководство США американским командующим вернуться на Украину для контроля за реализацией программ или они будут это делать из соседних стран. Источники в конгрессе заявляют, что решение по этой инициативе сложно предсказать в особенности из-за расхождения республиканцев в вопросе выделения Украине значительного финансирования. При этом другие говорят, что относительно небольшое финансирование именно этих программ - 15 миллионов долларов в год на подобную активность по всему миру - является выгодной сделкой по сравнению с десятками миллиардов долларов, направляемых на подготовку и вооружение украинских войск, а также восполнение своих запасов вооружения. Как отмечает Марк Шварц, генерал в отставке, который руководил спецоперациями США в Европе, когда программы начали свою работу в 2018 году, Пентагон хочет возобновить эту деятельность на Украине, чтобы гарантировать, что с трудом наработанные отношения не потеряются с течением конфликта. Американские спецназовцы в течение многих лет платили отдельным иностранным военным и военизированным формированиям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их в качестве "замещающей силы" в контртеррористических операциях против "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"*, пишет газета. Более новые программы с "замещающей силой", такие как, например, были на Украине, считаются формой "нерегулярной войны". Они предназначены для борьбы с противниками, такими как Россия и Китай, с которыми США находятся в состоянии конкуренции, а не открытого конфликта, отмечает издание. Критики, в том числе из конгресса, по данным газеты, считают, что такая деятельность США рискует втянуть страну в более явное участие в конфликт на Украине. При этом в Пентагоне утверждают, что эти секретные программы не будут напрямую наращивать военную способность Украины, поскольку оперативники и их американские кураторы смогут выполнять только "ненасильственные задачи".* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850465162.html

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