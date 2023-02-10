Рейтинг@Mail.ru
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям - РИА Новости, 10.02.2023
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям
Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:45
2023-02-10T04:31
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846079740_0:0:2583:1452_1920x0_80_0_0_95f5faffd7be365202c8784d9851e22c.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и Пол Сонн."Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.Обозреватели заверили, что эта информация подтверждена тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в США.В статье говорится, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS."Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели и место, по которым они хотят нанести удар, эта информация затем отправляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам о более точных координатах. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не открывают огонь", — уточняется в материале.Источник газеты также добавил, что наведение осуществляется через "американское оборудование на территории одной из стран НАТО" и назвал этот процесс "очень оперативным".Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html
https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846079740_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_a74f6237f4ac7f189e439fe0e44ba1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
02:45 10.02.2023 (обновлено: 04:31 10.02.2023)
 
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям

WP: Украина признала получение от США координат целей для ракетных ударов из HIMARS

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и Пол Сонн.
"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.
Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения
Вчера, 16:21Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада
Обозреватели заверили, что эта информация подтверждена тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в США.
В статье говорится, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.
"Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели и место, по которым они хотят нанести удар, эта информация затем отправляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам о более точных координатах. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не открывают огонь", — уточняется в материале.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:19Специальная военная операция на Украине
Поставки западного оружия Украине мешают переговорам, заявил Гаврилов
Источник газеты также добавил, что наведение осуществляется через "американское оборудование на территории одной из стран НАТО" и назвал этот процесс "очень оперативным".
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные роют окопы возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 10:21
Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США
 
В миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала