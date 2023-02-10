https://ria.ru/20230210/pentagon-1850998292.html

WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям

WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям - РИА Новости, 10.02.2023

WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям

Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T02:45

2023-02-10T02:45

2023-02-10T04:31

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и Пол Сонн."Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.Обозреватели заверили, что эта информация подтверждена тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в США.В статье говорится, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS."Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели и место, по которым они хотят нанести удар, эта информация затем отправляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам о более точных координатах. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не открывают огонь", — уточняется в материале.Источник газеты также добавил, что наведение осуществляется через "американское оборудование на территории одной из стран НАТО" и назвал этот процесс "очень оперативным".Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html

https://ria.ru/20230201/postavki-1848938597.html

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша