02:45 10.02.2023 (обновлено: 04:31 10.02.2023)
WP: США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям
WP: Украина признала получение от США координат целей для ракетных ударов из HIMARS
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkHIMARS
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям, написали обозреватели Washington Post Изабель Хуршудян, Дэн Ламот, Шейн Харрис и Пол Сонн.
"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.
Обозреватели заверили, что эта информация подтверждена тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, а также официальными лицами в США.
В статье говорится, что ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. Журналисты отметили, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.
"Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели и место, по которым они хотят нанести удар, эта информация затем отправляется старшим командирам, которые передают запрос американским партнерам о более точных координатах. По словам чиновника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не открывают огонь", — уточняется в материале.
Источник газеты также добавил, что наведение осуществляется через "американское оборудование на территории одной из стран НАТО" и назвал этот процесс "очень оперативным".
Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.