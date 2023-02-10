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В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851004827.html
В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия
В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия
Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью РИА Новости директор второго РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T05:39
2023-02-10T05:39
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
москва
алексей полищук
алексей резников
снг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность", - сказал он.
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безопасность, киев, россия, москва, алексей полищук, алексей резников, снг
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Москва, Алексей Полищук, Алексей Резников, СНГ
05:39 10.02.2023
 
В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия

Полищук: Москва не верит словам Киева о неиспользовании оружия для ударов по России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность", - сказал он.
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27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияМоскваАлексей ПолищукАлексей РезниковСНГ
 
 
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