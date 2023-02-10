https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851004827.html

В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия

В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД оценили заявления Киева о гарантиях неиспользования Западного оружия

Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью РИА Новости директор второго РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T05:39

2023-02-10T05:39

2023-02-10T05:39

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

москва

алексей полищук

алексей резников

снг

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность", - сказал он.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

киев

россия

москва

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безопасность, киев, россия, москва, алексей полищук, алексей резников, снг