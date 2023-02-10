Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства
Берн отклонил запрос Мадрида о передаче Киеву зенитных орудий швейцарского производства
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).
"Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства", - говорится в заявлении пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша.
Как отметили в ведомстве, при экспорте военной техники из Швейцарии страны подписывают декларацию о недопустимости реэкспорта оружия в третьи страны. Отмечается, что запрос испанской стороны был отклонен в соответствии со швейцарским нейтралитетом.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, уже отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.