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Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/orudiya-1851253189.html
Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства
Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства - РИА Новости, 10.02.2023
Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства
Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:52
2023-02-10T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
испания
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ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO). "Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства", - говорится в заявлении пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша. Как отметили в ведомстве, при экспорте военной техники из Швейцарии страны подписывают декларацию о недопустимости реэкспорта оружия в третьи страны. Отмечается, что запрос испанской стороны был отклонен в соответствии со швейцарским нейтралитетом. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, уже отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230210/shveytsariya-1851193280.html
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в мире, украина, швейцария, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Испания
17:52 10.02.2023
 
Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства

Берн отклонил запрос Мадрида о передаче Киеву зенитных орудий швейцарского производства

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).
"Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства", - говорится в заявлении пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша.
Парламент Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:31
Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины
Как отметили в ведомстве, при экспорте военной техники из Швейцарии страны подписывают декларацию о недопустимости реэкспорта оружия в третьи страны. Отмечается, что запрос испанской стороны был отклонен в соответствии со швейцарским нейтралитетом.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, уже отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:39
Швейцария потеряла нейтральный статус еще в начале СВО, заявил посол
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияИспания
 
 
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