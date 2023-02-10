https://ria.ru/20230210/orudiya-1851253189.html

Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства

Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства - РИА Новости, 10.02.2023

Берн запретил передачу Киеву зенитных орудий швейцарского производства

Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:52

2023-02-10T17:52

2023-02-10T17:52

специальная военная операция на украине

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украина

швейцария

испания

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ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости. Власти Швейцарии отклонили запрос Испании о передаче Украине зенитных орудий швейцарского производства, заявили РИА Новости в государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO). "Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства", - говорится в заявлении пресс-секретаря SECO Фабиана Майенфиша. Как отметили в ведомстве, при экспорте военной техники из Швейцарии страны подписывают декларацию о недопустимости реэкспорта оружия в третьи страны. Отмечается, что запрос испанской стороны был отклонен в соответствии со швейцарским нейтралитетом. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, уже отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230210/shveytsariya-1851193280.html

https://ria.ru/20230210/status-1851221644.html

украина

швейцария

испания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, швейцария, испания