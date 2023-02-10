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"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине - РИА Новости, 10.02.2023
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"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине
"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине - РИА Новости, 10.02.2023
"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине
Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:08
2023-02-10T16:33
в мире
олимпийские игры
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
жак ширак
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона.Многие комментаторы заметили, что сама ценность награды давно вызывает у них сомнения, а решение лишить президента России звания кавалера Большого креста ордена не несет никакого смысла."Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится", — съязвил Redge One."Бедный Путин, он будет травмирован. Как он это перенесет?" — добавил charly bravo 58."Их уже лишили Евровидения. Не заходите слишком далеко!" — в шутку предупредил JustAnIdee."Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано", — считает Cyrano."Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение", — заметил Pignon.Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.Президент Франции занимает пост великого магистра ордена. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html
https://ria.ru/20230210/makron-1851004302.html
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в мире, олимпийские игры, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, жак ширак
В мире, Олимпийские игры, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Жак Ширак
11:08 10.02.2023 (обновлено: 16:33 10.02.2023)
 
"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине

Французы сравнили орден Почетного легиона с шоколадной медалью после слов Макрона о Путине

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкОрден Почетного легиона — высшая награда Франции
Орден Почетного легиона — высшая награда Франции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Орден Почетного легиона — высшая награда Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона.
Многие комментаторы заметили, что сама ценность награды давно вызывает у них сомнения, а решение лишить президента России звания кавалера Большого креста ордена не несет никакого смысла.
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"Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится", — съязвил Redge One.
"Бедный Путин, он будет травмирован. Как он это перенесет?" — добавил charly bravo 58.
"Их уже лишили Евровидения. Не заходите слишком далеко!" — в шутку предупредил JustAnIdee.
"Как? Лишится ли он своей шоколадной медали? Трепещите, Путин..." — написал аноним.
"Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано", — считает Cyrano.
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"Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение", — заметил Pignon.
Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.
Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.
Президент Франции занимает пост великого магистра ордена. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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В миреОлимпийские игрыФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронЖак Ширак
 
 
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