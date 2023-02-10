https://ria.ru/20230210/orden-1851058915.html

"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине

"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине - РИА Новости, 10.02.2023

"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине

Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:08

2023-02-10T11:08

2023-02-10T16:33

в мире

олимпийские игры

франция

россия

владимир путин

эммануэль макрон

жак ширак

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона.Многие комментаторы заметили, что сама ценность награды давно вызывает у них сомнения, а решение лишить президента России звания кавалера Большого креста ордена не несет никакого смысла."Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится", — съязвил Redge One."Бедный Путин, он будет травмирован. Как он это перенесет?" — добавил charly bravo 58."Их уже лишили Евровидения. Не заходите слишком далеко!" — в шутку предупредил JustAnIdee."Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано", — считает Cyrano."Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение", — заметил Pignon.Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.Президент Франции занимает пост великого магистра ордена. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html

https://ria.ru/20230210/makron-1851004302.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850893728.html

франция

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олимпийские игры, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон, жак ширак