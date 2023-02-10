11:08 10.02.2023 (обновлено: 16:33 10.02.2023)
"Как он это перенесет!" Макрон рассмешил французов словами о Путине
Французы сравнили орден Почетного легиона с шоколадной медалью после слов Макрона о Путине
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкОрден Почетного легиона — высшая награда Франции
Орден Почетного легиона — высшая награда Франции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro с юмором отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности лишить российского лидера Владимира Путина ордена Почетного легиона.
Многие комментаторы заметили, что сама ценность награды давно вызывает у них сомнения, а решение лишить президента России звания кавалера Большого креста ордена не несет никакого смысла.
"Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится", — съязвил Redge One.
"Бедный Путин, он будет травмирован. Как он это перенесет?" — добавил charly bravo 58.
"Их уже лишили Евровидения. Не заходите слишком далеко!" — в шутку предупредил JustAnIdee.
"Как? Лишится ли он своей шоколадной медали? Трепещите, Путин..." — написал аноним.
"Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано", — считает Cyrano.
"Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение", — заметил Pignon.
Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этой награды.
Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Его учредил в 1802 году император Наполеон Бонапарт.
Президент Франции занимает пост великого магистра ордена. Вопросы о лишении награды он решает с канцелярией ордена.