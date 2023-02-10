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Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов - РИА Новости, 10.02.2023
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Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов
Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов - РИА Новости, 10.02.2023
Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов
Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:18
2023-02-10T06:41
технологии
россия
донецкая народная республика
запорожская область
дмитрий чернышенко
феникс
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в субъектах держатся на уровне общероссийских, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов. Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Как сообщил РИА Новости в середине января замглавы министерства Дмитрий Ким, ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.
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технологии, россия, донецкая народная республика, запорожская область, дмитрий чернышенко, феникс, общество
Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Дмитрий Чернышенко, Феникс, Общество
06:18 10.02.2023 (обновлено: 06:41 10.02.2023)
 
Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

Чернышенко: Минцифры поручили создать единого мобильного оператора для новых регионов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в субъектах держатся на уровне общероссийских, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

"Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых субъектов", — сказал Чернышенко.

По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов.

"В настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей. Тарифы в настоящий момент на уровне общероссийских", — отметил вице-премьер.

Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Как сообщил РИА Новости в середине января замглавы министерства Дмитрий Ким, ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.
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ТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДмитрий ЧернышенкоФениксОбщество
 
 
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