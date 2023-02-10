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Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов - РИА Новости, 10.02.2023

Минцифры создаст единого мобильного оператора для новых регионов

Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:18

2023-02-10T06:18

2023-02-10T06:41

технологии

россия

донецкая народная республика

запорожская область

дмитрий чернышенко

феникс

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минцифры России получило поручение создать единого оператора мобильной связи, который покроет территории четырех новых регионов, сейчас тарифы на связь в субъектах держатся на уровне общероссийских, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко По его словам, задача правительства — обеспечить проживающих на новых территориях граждан качественными услугами связи на уровне общероссийских стандартов. Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР — "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Как сообщил РИА Новости в середине января замглавы министерства Дмитрий Ким, ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.

https://ria.ru/20230207/mintsifry-1850432409.html

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технологии, россия, донецкая народная республика, запорожская область, дмитрий чернышенко, феникс, общество