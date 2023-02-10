https://ria.ru/20230210/opasnost-1851277145.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно - РИА Новости, 10.02.2023

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно

Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на бессрочный период. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:41

2023-02-10T18:41

2023-02-10T18:41

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на бессрочный период. "... решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года… Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в сообщении на сайте правительства города. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный ("синий"), высокий ("желтый"), критический ("красный"). "Желтый" уровень подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230210/terrorizm-1851154118.html

севастополь

россия

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севастополь, россия