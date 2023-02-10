https://ria.ru/20230210/opasnost-1851277145.html
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно - РИА Новости, 10.02.2023
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно
Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на бессрочный период. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:41
2023-02-10T18:41
2023-02-10T18:41
севастополь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580008751_505:85:3139:1566_1920x0_80_0_0_0f8010de99068fb5327a52acd6c86fc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Власти Севастополя продлили в регионе действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на бессрочный период. "... решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года… Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в сообщении на сайте правительства города. В России, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный ("синий"), высокий ("желтый"), критический ("красный"). "Желтый" уровень подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230210/terrorizm-1851154118.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580008751_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_d52a3312fc29a35b5533acbcdaa50c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности бессрочно
Власти Севастополя продлили действие желтого уровня террористической опасности бессрочно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости.
Власти Севастополя продлили
в регионе действие высокого ("желтого") уровня террористической опасности на бессрочный период.
"... решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе, губернатора Севастополя, установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 час. 00 мин. 10 февраля 2023 года… Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в сообщении на сайте правительства города.
В России
, согласно законодательству, на отдельных участках территории могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности: повышенный ("синий"), высокий ("желтый"), критический ("красный").
"Желтый" уровень подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.